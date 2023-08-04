ВР ухвалить закон про відновлення е-декларування до середини вересня — Арахамія Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалить законопроєкт про відновлення електронного декларування для чиновників до 15 вересня, упевнений голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«У нас дедлайн — 15 вересня. У нас зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом. Я думаю, що в цей дедлайн ми вкладемося», — сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону в п’ятницю.

Арахамія також розповів, що він не чекав на відновлення е-декларування і подав декларацію і за 2021-й, і за 2022 роки.

«До речі, я подав декларацію, не чекаючи суворіших правил. Для того, щоб показати в цьому процесі лідерство. Подав за 2021-й і 2022 роки для того, щоб не було жодних запитань… У мене всі родичі тут, нічого я не придбав. Єдине, що в мене змінилося у 2022 році, — я побудував на своїй ділянці бомбосховище, але я це скоро задекларую», — зазначив народний депутат.

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