ВР підтримала у першому читанні відновлення е-декларування — Finance.ua

ВР підтримала у першому читанні відновлення е-декларування Сьогодні 17:44 — Казна та Політика

ВР підтримала у першому читанні відновлення е-декларування

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо відновлення подання декларацій і проведення спеціальних перевірок щодо запобігання корупції та очищення влади під час дії воєнного стану, а також спрощення порядку подання декларацій. «За» проголосували 290 парламентаріїв.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, проєктом закону пропонується, щоб суб'єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від агресії рф проти України, подали декларацію протягом 90 днів з дня:

визначення дати завершення бойових дій;

завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває;



повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи (крім ротації);



припинення або скасування воєнного стану.



Згідно з документом, це стосується лише суб'єктів декларування, зокрема:

які для здійснення службових повноважень перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії;

які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

з числа військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

з числа співробітників органів, що здійснюють розвідувальну та/або контррозвідувальну діяльність та безпосередньо беруть участь у проведенні розвідувальних заходів;

які направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Крім того, уточнюються дані про необхідність декларування об'єкта, що перебував у володінні. Він вказується в декларації у разі: якщо перебував у володінні або користуванні у сукупності не менше 183 календарних днів за звітний період та/або два місяці, що передували закінченню звітного періоду, та ринкова вартість користування таким об'єктом (незалежно від того чи користування платне або безоплатне) протягом періоду його користування перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Законопроєкт також пропонує відновити спецперевірки, скасовані через воєнний стан в Україні. Це також стосується тих, хто був призначений без них.

Депутати також пропонують відображати у відкритому доступі декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій до припинення або скасування воєнного стану. Однак це відбуватиметься без реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера паспорта громадянина України; місця проживання; дати народження фізосіб; місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації; номера рахунку в банківській чи іншій фінустанові; відомостей про населені пункти, де розташовані об'єкти, які зазначаються у декларації, або де розташоване місце фактичного проживання, зареєстроване місце проживання; ПІБ всіх інших осіб зазначених у декларації (крім суб'єкта декларування).

Пропонується також надавати суб'єктам декларування доступ до відомостей про них та членів їхніх сімей із довідкових систем, реєстрів і банків даних.

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