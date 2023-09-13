Зеленський підписав указ про перегляд усіх рішень ВЛК з початку вторгнення рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав указ про перегляд усіх рішень ВЛК з початку вторгнення рф

Казна та Політика
117
Зеленський підписав указ про перегляд усіх рішень ВЛК з початку вторгнення рф
Зеленський підписав указ про перегляд усіх рішень ВЛК з початку вторгнення рф
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 серпня. Воно зокрема передбачає перевірку усіх рішень військово-лікарських комісій про інвалідність та непридатність до служби, ухвалених з початку повномасштабного вторгнення.
Як йдеться у тексті опублікованому на сайті глави держави указу № 576/2023 від 12 вересня, контроль за виконанням цього рішення президент поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Відповідне рішення зокрема передбачає, що Кабмін протягом тижня має забезпечити створення робочих груп, які перевірятимуть обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій про встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих з 24 лютого 2022 року.
Читайте також
Також впродовж трьох місяців ці групи мають перевірити вищезгадані рішення й у разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень — ініціювати їх перегляд та повідомити про це правоохоронців. Водночас, у двотижневий строк уряд має опрацювати питання щодо особливостей перетину держкордону громадянами України, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби.
Згідно з текстом рішення, Кабмін протягом двох тижнів також має розробити план із забезпечення належної та якісної військово-лікарської експертизи в ЗСУ, передбачивши строки й відповідальних за виконання.
Читайте також
Крім того, у Міноборони мають створити окремий структурний підрозділ для підвищення ефективності виконання завдань і функцій МОУ у сфері охорони здоров’я.
Своєю чергою, Міністерство охорони здоров’я, Міноборони, Мінцифри, Генштаб, Нацслужба здоров’я та місцеві адміністрації протягом тижня мають «ужити вичерпних заходів» для вдосконалення системи медоглядів військово-лікарськими комісіями та забезпечити цифровізацію відповідних процесів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.