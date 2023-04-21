День финансов: валютные послабления от НБУ, обновление «Приват24», новые правила на рынке криптовалют — Finance.ua

День финансов: валютные послабления от НБУ, обновление «Приват24», новые правила на рынке криптовалют Сегодня 17:50

В пятницу, 21 апреля, НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению, а Европарламент принял историческое решение для рынка криптоактивов.

Валютные послабления. Национальный банк Национальный банк смягчил ограничения для банков по продаже валюты на рынке, начиная с 21 апреля. Банки, определяя объем продаемой наличной валюты, должны учитывать не 100%, а 120% объема безналичной валюты, закупленной у населения с 13 апреля 2022 года. Такое решение Нацбанк объяснил желанием сохранить благоприятную ситуацию на валютном рынке.

Также НБУ выполнил условие программы с МВФ и ужесточил надзор за финансовым рынком.

Кроме того, Нацбанк с 25 апреля 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года — с подписью Главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.

Обновление «Приват24». ПриватБанк ПриватБанк в обновленной версии приложения Приват24 предлагает украинцам новый более удобный сервис по покупке автобусных билетов. Также в приложении появился сервис регулярных пополнений депозитов и добавлена возможность оформить ипотеку под 3% годовых по государственной программе «єОселя».

Вторая пенсия. Депутаты зарегистрировали новый законопроект Депутаты зарегистрировали новый законопроект о накопительных пенсиях . Согласно ему, «вторую пенсию» для украинцев по накопительной системе предлагается ввести уже в 2023 году. Размер накопительного взноса будет зависеть от заработной платы. В 2023 году — 1%, с 2024 года — 1,5%, с 2025 года — 2%.

Самые прибыльные банки по депозитам. Банки продолжают Банки продолжают менять депозитные предложения , ставки понемногу растут. Доходность гривневых депозитов увеличили сразу десять участников обзора. Также увеличилось количество банков, повысивших ставки по вкладам в долларе и евро.

Изменения в процедуре банкротства. Вступил в силу закон Украины о внесении изменений в Кодекс Украины по Вступил в силу закон Украины о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства . Документ был разработан для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса.

Новые правила на рынке криптовалют. Европарламент одобрил новые общие правила надзора и защиты прав потребителей относительно криптовалют. Европарламент одобрил новые общие правила надзора и защиты прав потребителей относительно криптовалют. Как говорят в НКЦБФР , это историческое решение для рынка криптоактивов. Участникам рынка больше не придется ориентироваться в 27 наборах разных национальных регулирующих актов.

Кстати, в новой статье рассказываем, что такое синдром FOMO на крипторынке. Спойлер: это чувство, с которым сталкивался хоть раз в жизни каждый, кто имел дело с биржевой торговлей:

Штрафы за нарушение ПДД. Статистика Опендатабот показывает, что в 2022 году камерами автофиксации Статистика Опендатабот показывает, что в 2022 году камерами автофиксации было выявлено более 2 085 203 нарушений ПДД. Как результат, водители уплатили более 382 млн грн штрафов.

Добавим, что в последнее время Укртрансбезопасность начала трактовать отсутствие определенных сведений в товарно-транспортной накладной как недействительность документа и налагает штрафы в размере 17 000 грн.

Предоплата на Wizz Air. Лоукостер Wizz Air вводит Лоукостер Wizz Air вводит услугу предоплаты на авиабилеты Wizz MultiPass. Она позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев. Предоплата на авиабилеты станет доступной с 5 мая в тестовом режиме. Поначалу воспользоваться такой услугой смогут только пассажиры, вылетающие из Польши или Италии. Стоимость услуги пока не известна.

Писанки крепче, чем у врага. Укрпочта выпустила Укрпочта выпустила новые марки с писанками . Купить их можно с 21 апреля в почтовых отделениях и онлайн. «Наши писанки крепче, чем у врага. И писанки, кстати, непростые. Потому что, как знаете, наши предки в каждую черточку и кружочек закладывали свой смысл и сакральное значение», — сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. На новых марках изображены пасхальные яйца-писанки с орнаментами Гуцульщины, Львовщины, Ивано-Франковщины и Виннитчины.

Фото: Игорь Смелянский

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