Водіїв почали штрафувати на 17 000 грн: кому загрожує штраф — Finance.ua
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Водіїв почали штрафувати на 17 000 грн: кому загрожує штраф

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Останнім часом Укртрансбезпека почала трактувати відсутність певних відомостей в товарно-транспортній накладній як недійсність документу і накладає штрафи у розмірі 17 000 грн.
Співробітники відомства аргументують це відсутністю адреси учасників перевезення, ширини чи довжини транспортного засобу, вартості вантажу, номеру водійського посвідчення тощо.
Відповідно до статті 48 Закону «Про автомобільний транспорт» автомобільні перевізники, водії повинні мати та пред’являти працівникам Укртрансбезпеки товарно-транспортну накладну на вантажне перевезення.
Дана норма закону передбачає, які обов’язкові реквізити повинні бути вказані вантажовідправником при оформленні товарно-транспортної накладної, зокрема це:
  • дата і місце складання накладної;
  • вантажовідправник (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);
  • автомобільний перевізник (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);
  • прізвище, ім`я, по батькові водія транспортного засобу та номер його посвідчення;
  • вантажоодержувач (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);
  • транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа), його параметри — довжина, ширина, висота, загальна вага, у тому числі з вантажем, та маси брутто;
  • пункти завантаження і розвантаження.
Водночас стаття 60 Закону «Про автомобільний транспорт» передбачає відповідальність перевізника за перевезення вантажу лише за відсутність на момент проведення перевірки товарно-транспортної накладної. Тому чимало виписаних штрафів можуть бути оскаржені в суді.
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За матеріалами:
MMR
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