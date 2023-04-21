"Укрпошта" випустила нові марки з писанками: де купити (фото) — Finance.ua

"Укрпошта" випустила нові марки з писанками: де купити (фото) Сьогодні 16:21 — Фондовий ринок

"Укрпошта" випустила нові марки з писанками: де купити (фото)

Укрпошта випустила нові марки. Про це повідомили в компанії.

«Доповнюємо колекцію поштових марок з писанками різних регіонів України. Серед вже випущених минулого року поштових марок є зразки двох писанок — з Поділля (с. Яворівка Піщанського р-ну Вінницької області) та Опілля (Львівська область). А сьогодні ввели в обіг одразу дві стандартні поштові марки — «Івано-Франківська обл., с. Тростянець» (Покуття) номіналом «Н» та «Гуцульщина» номіналом "Т".⠀

Дизайн марок та штемпеля Наталії Андрійченко. Художниця конверта «Перший день» Наталія Кохаль.⠀

«Дякуємо Національному центру народної культури „Музей Івана Гончара“ за зразки писанок для зображення на марках. У збірці музею зберігається 2300 експонатів. Незвичайна магія писанок, яка передається в унікальних узорах та зберігається століттями, відображає духовність українського народу. Кожна лінія має свій сакральний зміст і глибокий сенс. Нині писанка займає центральне місце у пасхальній обрядовості», — йдеться в повідомленні. ⠀

Придбати можна у наших відділеннях чи онлайн у поштовому маркеті:bit.ly/postmark-ukrposhta.

Нагадаємо, Укрпошта вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.

Довідка Finance.ua:

«Укрпошта» ввела нову марку до річниці початку повномасштабної війни.

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