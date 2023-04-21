Скільки штрафів за порушення ПДР виписали камери автофіксації за 2022 рік — Finance.ua

Скільки штрафів за порушення ПДР виписали камери автофіксації за 2022 рік Сьогодні 12:04

У 2022 році камерами автофіксації було виявлено понад 2 085 203 порушень ПДР. Лише за порушення, зафіксовані камерами автофіксації з травня, коли камери поновили свою роботу, водіям потрібно буде сплатити понад 382 млн грн. З 1 лютого 2023 року 10% штрафів з камер автофіксації надходитимуть у місцеві бюджети громад, на території яких відбулося правопорушення, а не на один спільний рахунок, як раніше.

Про це повідомляє Опендатабот.

2 081 073 постанови про штрафи за порушення ПДР, виявлені камерами автофіксації, винесено у 2022 році. Загалом лише за штрафи за період після відновлення роботи камер (з травня по грудень минулого року) водії сплатили понад 382,8 млн грн. На жаль, інформацію щодо кількості сплачених штрафів за період до великого вторгнення в Департаменті патрульної поліції Національної поліції України надати не змогли.

Загалом системою автофіксації було засвідчено майже вдвічі менше порушень, аніж у 2021 році. Проте варто зазначити, що від перших днів великої війни й до середини травня камери не працювали.

32% порушень камери зафіксували одразу після відновлення роботи на початку літа (червень-липень). У середньому за місяць фіксувалося понад 300 тисяч порушень.

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Попри очікування російської пропаганди, блекаути не призвели до збільшення порушень на дорогах. Місяці найбільш активних обстрілів цивільної інфраструктури — листопад та грудень — виявилися «найтихішими».

Так, близько 90 тисяч порушень ПДР було зафіксовано у листопаді — це у 3,5 рази менше, аніж на початку літа, після відновлення роботи камер. У грудні кількість постанов зменшилась ще на третину — до 64 тисяч. У середньому за червень-жовтень виписувалося 260 тисяч ухвал.

Для порівняння, у 2021 році піковими місяцями були вересень і жовтень — понад 400 тисяч постанов на місяць. Якщо в першому півріччі 2021 року середня кількість постанов становила 110 тисяч, то в другому півріччі ця цифра збільшилася майже втричі — аж до 320 тисяч постанов на місяць.

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