Депутати пропонують збільшити штрафи для водіїв — Finance.ua

Депутати пропонують збільшити штрафи для водіїв Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Депутати пропонують збільшити штрафи для водіїв

Рада пропонує підвищити штрафи для водіїв та запровадити покарання для пасажирів. Штрафи за використання несправного авто можуть зрости в 2,5 разу. Так, Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9210 , яким передбачено збільшення штрафів для автомобілістів.

Навіщо це? Автори документу посилаються на те, що однією з причин виникнення ДТП може бути кермування автівками, які мають технічні несправності, самовільно чи технічно погано переобладнані, не відповідають технічним параметрам виробника. За офіційною статистикою національної поліції частка таких ДТП не перевищує 1% від загальної кількості аварій.

Які ж штрафи пропонують встановити

Насамперед передбачається зростання штрафу за кермування автівками, які мають технічні несправності, самовільно чи технічно погано переобладнані, у 2,5 раза, тобто до 850 грн (замість 340 грн).

(замість 340 грн). Таке саме порушення, але з використанням транспорту для перевезення пасажирів, вантажу або пошти, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 грн (замість нинішніх 680 грн).



(замість нинішніх 680 грн). За кермування машиною без чинного сертифіката відповідності технічним нормам — штраф 850 грн.



Крім того, проект закону пропонує запровадити покарання для пасажирів, які не використовують шоломи або ремені безпеки — штраф у сумі 510 грн (зараз відповідальність за непристебнутих пасажирів несуть водії).

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Також депутати хочуть заборонити експлуатацію транспортних засобів, ввезених з-за кордону, які не мають документів, що засвідчують відповідність авто вимогам технічних регламентів (від «Євро-2» до «Євро-6») та екологічних норм.

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