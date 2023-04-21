Другу пенсію в Україні можуть запровадити вже в 2023 році: хто отримає — Finance.ua

Другу пенсію в Україні можуть запровадити вже в 2023 році: хто отримає Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Другу пенсію в Україні можуть запровадити вже в 2023 році: хто отримає

В Україні зареєстрували новий законопроєкт про накопичувальні пенсії. Згідно з ним, «другу пенсію» для українців за накопичувальною системою пропонується запровадити вже 2023 року. Перший час із зарплати пропонують віднімати по 1% від суми.

Законопроєкт зареєстровано за № 9212. Його авторами стала група народних депутатів на чолі зі «слугами народу» Давидом Арахамією та Галиною Третьяковою.

Документом пропонується запровадження обов’язкових пенсійних накопичень для працівників, з яких у майбутньому виплачуватиметься «друга пенсія». Участь для ФОПів (фізособ-підприємців) буде добровільною, а для всіх інших категорій працівників до 55 років — обов’язковою.

Розмір накопичувального внеску залежатиме від заробітної плати. В 2023 році — 1%, з 2024 року — 1,5%, з 2025 року — 2%. Також внески дофінансуватимуться державою на паритетних засадах — тобто сума подвоюватиметься за рахунок держбюджету.

На впровадження системи з моменту затвердження законопроєкту закладено лише три місяці. За цей термін Кабмін має затвердити всі необхідні правові акти.

Головною відмінністю нової ініціативи від попередніх є створення Єдиного соціального реєстру замість Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Передбачається, що новий реєстр діятиме на основі даних з реєстрів платників податків та зберігатиме персональну електронну картку з особистими даними. Її пропонують зберігати протягом усього життя платника, а після його смерті — ще протягом 75 років (якщо інше не передбачено законодавством).

У разі запровадження накопичувального рівня пенсійної системи солідарні пенсії скасовувати не будуть. Тобто, звичайні виплати пенсіонерам збережуться, а накопичені в особистому порядку кошти будуть лише доповненням.

Як повідомляли Українські Новини, 1 березня попри воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Виплати підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Тим часом українські пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в близько 300-570 грн. Однак лише за умови, що пенсії, які вони отримують, менше ніж 10 340 грн.

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Українські Новини За матеріалами:

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