Набув чинності закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства — Finance.ua
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Набув чинності закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства

Казна та Політика
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Набув чинності закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства
Набув чинності закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства
У п’ятницю, 21 квітня, набув чинності закон України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (№ 4409), який було розроблено для досягнення стратегічної мети входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу.
Документ вносить зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, які допоможуть усунути технічні неузгодженості та недоліки, а також врегулювати суперечливі питання, повідомляє Урядовий портал.
«Над законом Комітет працював більше 2 років. Це важлива подія для галузі, для швидкості повернення боргів в Україні та стабільності капіталу. Також це одна з умов надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 р.», — розповів заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.
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Кодекс України з процедур банкрутства має величезний вплив на економіку України.
Важливість змін, прийнятих в законі полягає в тому, що від них залежить вартість кредитів в Україні: чим швидше кредитори будуть повертати борги, тим менша у них буде собівартість і більш ліквідний фінансовий ринок. Тим більше будуть надавати гроші в кредит за менші відсотки.
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В оновленому законопроекті передбачена можливість особливої процедури відкриття і проведення банкрутства державних підприємств.
Наразі в Україні 3600 державних підприємств, з яких близько 1200 є такими, які потрібно ліквідувати, велика частина неплатоспроможні — тобто абсолютно не цікаві для приватизації, бо в них величезна кредиторська заборгованість.
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«Ці підприємства ніхто не купить — їхні борги в десятки разів перевищують вартість їхніх активів. Тому ми передбачили особливу процедуру і суб’єктний склад для банкрутства державних підприємств. Це велика частина української економіки, яка є замороженою», — резюмував Мовчан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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