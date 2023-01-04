Вартість ініціювання справи про банкрутство у 2023 році — Finance.ua

Вартість ініціювання справи про банкрутство у 2023 році Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

У Південно-східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли про умови відкриття провадження у справі про банкрутство та його вартість у 2023 році.

Норми Кодексу України з процедур банкрутства правом на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство наділяють як кредитора, так і боржника.

Відповідно до частини 2 ст. 34 КУзПБ, до заяви кредитора додаються: докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті; довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником; докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень; докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

Обов’язковими умовами ініціювання кредитором провадження у справі про банкрутство боржника є, зокрема сплата судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому, виходячи з трьох розмірів мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2023 року становитиме 6700, 00 грн, за три місяці виконання повноважень.

Згідно з пунктом 9 частини 2 ст. 4 Закону «Про судовий збір», за подання до господарського суду такої заяви кредитора встановлена ставка судового збору у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який з 1 січня 2023 року складе 2684,00 грн.

Щоб ініціювати провадження у справі про банкрутство, кредитор у 2023 році має понести витрати на оплату судового збору у розмірі 26840 грн та здійснити авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 60300,00 грн.

Загальний розмір витрат кредитора при зверненні до господарського суду із заявою про відкриття такого провадження на оплату судового збору та авансування грошової винагороди арбітражному керуючому у 2023 році становитиме 87140,00 грн.

Кожна фізична особа або юридична особа (у якості кредитора) має право звернутися до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство та доказами сплати судового збору у розмірів 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та авансування винагороди арбітражному керуючому, виходячи з трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.