НБУ вводить в обіг банкноти 500 грн з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного (фото) — Finance.ua

НБУ вводить в обіг банкноти 500 грн з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного (фото) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

НБУ вводить в обіг банкноти 500 грн з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного (фото)

В межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнот номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк з 25 квітня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року — з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомили в НБУ.

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Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного Голови Національного банку України.

Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

Довідка Finance.ua:

Національний банк з 19 грудня 2022 року випустив в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року — з підписом Голови Національного банку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску;

в січні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо зростання споживчих цін до кінця 2023 року до 18,7% з 20,8%.



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