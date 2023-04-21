НБУ вводить в обіг банкноти 500 грн з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного (фото) — Finance.ua
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НБУ вводить в обіг банкноти 500 грн з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного (фото)

Казна та Політика
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НБУ вводить в обіг банкноти 500 грн з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного (фото)
НБУ вводить в обіг банкноти 500 грн з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного (фото)
В межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнот номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк з 25 квітня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року — з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Про це повідомили в НБУ.
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Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.
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Нагадаємо, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного Голови Національного банку України.
Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк з 19 грудня 2022 року випустив в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року — з підписом Голови Національного банку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску;
  • в січні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо зростання споживчих цін до кінця 2023 року до 18,7% з 20,8%.

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За матеріалами:
Finance.ua
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