Оновлення "Приват24": з'явились нові функції та можливості — Finance.ua

Оновлення "Приват24": з'явились нові функції та можливості
ПриватБанк у оновленій версії додатку Приват24 пропонує українцям новий більш зручний сервіс купівлі автобусних квитків. Також у додатку зʼявився сервіс регулярних поповнень депозитів та додано можливість оформити іпотеку під 3% річних за державною програмою «єОселя».
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Купівля квитків на автобус
Найпопулярніший в Україні мобільний банк Приват24 у оновленій версії пропонує українцям новий більш зручний сервіс купівлі автобусних квитків.
Придбати квитки на автобус можна в меню «Сервіси» → «Транспорт» → «Автобус».
Зв’язок із банком
Також у оновленій версії мобільного банку зʼявилося нове єдине меню «Комунікації», де тепер можна зв’язатися з банком через «Допомогу онлайн» чи напряму подзвонити до банку.
Також у новому меню користувачі знайдуть подані заявки, повідомлення про шахрайство, перелік усіх телефонів служби підтримки, сторінки банку в соцмережах.
Поповнення депозитів
Для вкладників банку відтепер у Приват24 є сервіс регулярних поповнень депозитів.
Щоб налаштувати сервіс, треба відкрити інформацію по вкладу та натиснути кнопку «Регулярне поповнення».
Використання карток
В налаштуваннях карток додали нові функції самостійного підключення виплати заробітної плати на свою картку для виплат та керування переказами на картку через сторонні сервіси.
Програма «єОселя»
Також ПриватБанк оновив веб-версію Приват24, де відтепер є можливість оформити іпотеку під 3% річних за державною програмою «єОселя».
Детальніше про оформлення іпотеки: меню «Сервіси» → «Кредити» → «Житло в кредит».
Довідка Finance.ua:
- ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»;
- у квітні українці отримали через ПриватБанк вдвічі більше грошових переказів з Польщі;
- ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія».
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