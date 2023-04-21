Оновлення "Приват24": з'явились нові функції та можливості — Finance.ua

Оновлення "Приват24": з'явились нові функції та можливості Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Оновлення "Приват24": з'явились нові функції та можливості

ПриватБанк у оновленій версії додатку Приват24 пропонує українцям новий більш зручний сервіс купівлі автобусних квитків. Також у додатку зʼявився сервіс регулярних поповнень депозитів та додано можливість оформити іпотеку під 3% річних за державною програмою «єОселя».

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Купівля квитків на автобус

Найпопулярніший в Україні мобільний банк Приват24 у оновленій версії пропонує українцям новий більш зручний сервіс купівлі автобусних квитків.

Придбати квитки на автобус можна в меню «Сервіси» → «Транспорт» → «Автобус».

Зв’язок із банком

Також у оновленій версії мобільного банку зʼявилося нове єдине меню «Комунікації», де тепер можна зв’язатися з банком через «Допомогу онлайн» чи напряму подзвонити до банку.

Також у новому меню користувачі знайдуть подані заявки, повідомлення про шахрайство, перелік усіх телефонів служби підтримки, сторінки банку в соцмережах.

Поповнення депозитів

Для вкладників банку відтепер у Приват24 є сервіс регулярних поповнень депозитів.

Щоб налаштувати сервіс, треба відкрити інформацію по вкладу та натиснути кнопку «Регулярне поповнення».

Використання карток

В налаштуваннях карток додали нові функції самостійного підключення виплати заробітної плати на свою картку для виплат та керування переказами на картку через сторонні сервіси.

Програма «єОселя»

Також ПриватБанк оновив веб-версію Приват24, де відтепер є можливість оформити іпотеку під 3% річних за державною програмою «єОселя».

Детальніше про оформлення іпотеки: меню «Сервіси» → «Кредити» → «Житло в кредит».

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»;

у квітні українці отримали через ПриватБанк вдвічі більше грошових переказів з Польщі;



ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія».



До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.