ПриватБанк оновив процедуру ідентифікації клієнтів у Приват24 — Finance.ua

ПриватБанк оновив процедуру ідентифікації клієнтів у Приват24 Сьогодні 11:35 — Фондовий ринок

Державний ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів.

Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія».

Як повідомила пресслужба банку, це спростить процес ідентифікації. Далі потрібно лише відкрити digital-картку і можна починати користуватися мобільним додатком.

Нагадаємо, приблизно дві третини банків (46 із 67) закінчили 2022 рік із позитивним балансом. Їхній загальний прибуток склав 45,5 млрд за рік.

Більше половини прибутку всіх українських банків припадає на державний ПриватБанк — 66%, або 30,2 млрд грн. Однак, порівняно з 2021 роком, його прибуток зменшився на 14% (2021 — 35 млрд грн, 2022 — 30,2 млрд грн.)

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