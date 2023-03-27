ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24» — Finance.ua
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ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»

Фінтех і Картки
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ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»
ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»
Клієнти ПриватБанку зможуть відправляти перекази з карток польських та німецьких банків безкоштовно через Приват24.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«ПриватБанк продовжує підтримку українців, які через війну опинилися за кордоном, та відправляють кошти рідним, друзям та волонтерам в Україні. Протягом березня-липня клієнти банку зможуть надсилати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у Приват24», — сказано в повідомленні.

Як здійснити переказ

Миттєвий переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку можна здійснити у вебверсії або мобільному Приват24:
  • меню «Сервіси» → «Перекази» → «На картку».
Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія»;
  • протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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