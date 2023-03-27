ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24» — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24» Сьогодні 17:38 — Фінтех і Картки

ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»

Клієнти ПриватБанку зможуть відправляти перекази з карток польських та німецьких банків безкоштовно через Приват24.

Про це повідомляє пресслужба банку.

ПриватБанк продовжує підтримку українців, які через війну опинилися за кордоном, та відправляють кошти рідним, друзям та волонтерам в Україні. Протягом березня-липня клієнти банку зможуть надсилати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у Приват24», — сказано в повідомленні.

Як здійснити переказ

Миттєвий переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку можна здійснити у вебверсії або мобільному Приват24:

меню «Сервіси» → «Перекази» → «На картку».

Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія»;

протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США.



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