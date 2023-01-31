Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році — Finance.ua

Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році
Протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Так, за минулий рік кількість здійснених через банк міжнародних переказів зросла на 16%, а загальна сума — на 7% до 9,3 млрд дол. США.
Читайте також
В умовах війни міжнародні перекази в Україні стали все більше діджитальними.
«У 2022 році майже 97% клієнтів ПриватБанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр», — прокоментував член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
За кількістю міжнародних переказів з Україною у 2022 році лідерами є:
- Італія (3 млн);
- Ізраїль (2,2 млн);
- Литва (1,8 млн);
- Великобританія (1,2 млн);
- США (1 млн).
До найбільших «країн-донорів» за сумами грошових переказів за підсумками 2022 року увійшли:
- США ($1,1 млрд);
- Великобританія ($885 млн);
- Ізраїль ($775 млн);
- Литва ($489 млн);
- Німеччина ($420 млн);
- Італія ($418 млн).
Довідка Finance.ua:
- за 2022 рік через ПриватБанк українці зробили майже 1 млрд переказів рідним та друзям з картки на картку. Сума переказів, якими українці підтримали один одного протягом цього важкого воєнного року, зросла у півтори рази та перевищила 2 трлн грн;
- раніше ПриватБанк додав для бізнесу можливість через застосунок підготувати платежі навіть за відсутності інтернету.
8 корисних порад, як розрахуватися за кордоном 💳
Поділитися новиною