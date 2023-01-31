Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році — Finance.ua

Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році Сьогодні 16:29 — Фінтех і Картки

Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році

Протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанк у 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Так, за минулий рік кількість здійснених через банк міжнародних переказів зросла на 16%, а загальна сума — на 7% до 9,3 млрд дол. США.

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В умовах війни міжнародні перекази в Україні стали все більше діджитальними.

«У 2022 році майже 97% клієнтів ПриватБанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр», — прокоментував член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

За кількістю міжнародних переказів з Україною у 2022 році лідерами є:

Італія (3 млн);

Ізраїль (2,2 млн);

Литва (1,8 млн);

Великобританія (1,2 млн);

США (1 млн).

До найбільших «країн-донорів» за сумами грошових переказів за підсумками 2022 року увійшли:

США ($1,1 млрд);

Великобританія ($885 млн);

Ізраїль ($775 млн);

Литва ($489 млн);

Німеччина ($420 млн);

Італія ($418 млн).

Довідка Finance.ua:

за 2022 рік через ПриватБанк українці зробили майже 1 млрд переказів рідним та друзям з картки на картку. Сума переказів, якими українці підтримали один одного протягом цього важкого воєнного року, зросла у півтори рази та перевищила 2 трлн грн;

раніше ПриватБанк додав для бізнесу можливість через застосунок підготувати платежі навіть за відсутності інтернету.

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