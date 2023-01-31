Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році — Finance.ua
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Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році

Фінтех і Картки
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Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році
Скільки грошей переказали українці з-за кордону через ПриватБанк у 2022 році
Протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Так, за минулий рік кількість здійснених через банк міжнародних переказів зросла на 16%, а загальна сума — на 7% до 9,3 млрд дол. США.
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«У 2022 році майже 97% клієнтів ПриватБанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр», — прокоментував член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
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За кількістю міжнародних переказів з Україною у 2022 році лідерами є:
  • Італія (3 млн);
  • Ізраїль (2,2 млн);
  • Литва (1,8 млн);
  • Великобританія (1,2 млн);
  • США (1 млн).
До найбільших «країн-донорів» за сумами грошових переказів за підсумками 2022 року увійшли:
  • США ($1,1 млрд);
  • Великобританія ($885 млн);
  • Ізраїль ($775 млн);
  • Литва ($489 млн);
  • Німеччина ($420 млн);
  • Італія ($418 млн).

Довідка Finance.ua:

  • за 2022 рік через ПриватБанк українці зробили майже 1 млрд переказів рідним та друзям з картки на картку. Сума переказів, якими українці підтримали один одного протягом цього важкого воєнного року, зросла у півтори рази та перевищила 2 трлн грн;
  • раніше ПриватБанк додав для бізнесу можливість через застосунок підготувати платежі навіть за відсутності інтернету.

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За матеріалами:
Finance.ua
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