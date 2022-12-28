ПриватБанк дозволив бізнесу готувати платіж у додатку без інтернету — Finance.ua

ПриватБанк дозволив бізнесу готувати платіж у додатку без інтернету Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

ПриватБанк дозволив бізнесу готувати платіж у додатку без інтернету

ПриватБанк додав для бізнесу можливість через застосунок підготувати платежі навіть за відсутності інтернету.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«ПриватБанк створив для ФОП та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів. Щойно з’являється доступ до інтернету, користувачу лишається тільки завершити процес створення та підписання платежів», — сказано в повідомленні.

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Наразі ця можливість працює у оновленому мобільному додатку «Приват24 для бізнесу» для Android, а до кінця грудня такий функціонал буде реалізовано й для пристроїв Apple.

Доступ у додаток «Приват24 для бізнесу» без інтернет-з’єднання можливий за наявності біометрії як на вашому пристрої, так і в мобільному додатку.

Як підготувати шаблони платежів та скористатися ними для швидкого створення та відправки платежів після відновлення інтернет-з’єднання, можна дізнатись у відео

Також у режимі без Інтернету доступний перелік чергових відділень із безперебійним режимом роботи.

Довідка Finance.ua:

за 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в 5 разів. Так, торік за цей період банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 — лише 11 млрд грн. Котрий місяць поспіль першість утримує ПриватБанк — його прибуток складає більш ніж половину (59%) прибутку усіх банків з додатнім капіталом;

ПриватБанк запустив проект підтримки сучасних безготівкових розрахунків, в рамках якого підприємці та компанії, які будуть виплачувати зарплату на картки ПриватБанку, отримують річний безкоштовний період обслуговування в банку з дати укладання зарплатного проекту;



з 1 грудня банк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів — вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.



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