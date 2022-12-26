Прибуток українських банків впав у 5 разів (інфографіка) — Finance.ua
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Прибуток українських банків впав у 5 разів (інфографіка)

Фондовий ринок
67
Прибуток українських банків впав у 5 разів (інфографіка)
Прибуток українських банків впав у 5 разів (інфографіка)
За 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в 5 разів. Так, торік за цей період банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 — лише 11 млрд грн.
Про це, посилаючись на дані НБУ, повідомляє Опендатабот.
З 67 банків в Україні майже третина — 21 банк — завершили період зі збитками у 19 млрд грн. Важливо, що з серпня відсоток збиткових банків скоротився з 38% до 31%.
Прибуток українських банків впав у 5 разів (інфографіка)
Загальний прибуток банків з «плюсовим» балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.
Прибуток українських банків впав у 5 разів (інфографіка)
Частка державних банків у загальному прибутку — найбільша. За рік їх відсоток збільшився з 51% до 62,4%. Відповідно, частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банків із приватним капіталом — з 18% до 11,6% у 2022 році.
Прибуток українських банків впав у 5 разів (інфографіка)
Котрий місяць поспіль першість утримує ПриватБанк — його прибуток складає більш ніж половину (59%) прибутку усіх банків з додатнім капіталом. Так, за 10 місяців ПриватБанк заробив 17,8 млрд грн. Проте це все ще на 33% менше у порівнянні з відповідним періодом торік.
У половини банків з торішнього Топ-10 суттєво погіршилась ситуація. Так, три з них — Укргазбанк, Альфа-банк (Сенс Банк), Укрексімбанк — наразі мають великі збитки і замикають рейтинг банків за прибутковістю.
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Попри загальну негативну тенденцію, деякі банки покращили свої показники у порівнянні з відповідним періодом торік. Так, прибуток Укрсиббанку за 10 місяців 2022 року більш ніж у два рази вищий за торішні показники: 2,62 млрд грн проти 1,22 млрд грн. Завдяки цьому він піднявся на 10 пунктів та посів друге місце у рейтингу банків.
Сітібанк зміг збільшити свій прибуток на 36% у порівнянні з відповідним періодом торік: 1,9 млрд грн проти 1,4 млрд грн. Це дозволило йому піднятися в рейтингу з 10-ї позиції на 4-ту.
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З 16 банків з іноземним капіталом лише 9 вийшли в «плюс» за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов складає 7,9 млрд грн. Цікаво, що левова частка — 89% або 7 млрд грн — припадає на третину з них: Укрсиббанк (2,6 млрд грн), Райффайзен (2,5 млрд грн) та Сітібанк (1,9 млрд грн).
Загальний прибуток банків з приватним капіталом з додатнім балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн. Більш ніж третину — 36% або 1,26 млрд грн — заробив Універсал банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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