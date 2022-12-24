Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ — Finance.ua

Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ Сьогодні 14:13 — Казна та Політика

Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ

Ризики для фінансового сектору залишаються, однак масштабних банкрутств у банківському секторі не буде.

Про це у коментарі порталу Фокус повідомив Віталій Шапран, економіст, член Товариства фінансових аналітиків.

«Банківська система України настільки наповнена ліквідністю, що в найближчі пів року нам точно нічого не загрожує, окрім виведення з ринку кількох російських банків і банків колаборантів, або їх націоналізації. Звичайно, росіяни можуть намагатися розгойдати ситуацію ззовні, але такий сценарій малоймовірний. Якийсь вплив енергокризи на банки буде, але незначний. У нас 50% від випущеної гривні — це готівка, тобто запас готівки у населення більш-менш гідний, і тому короткі блекаути не зможуть викликати панічних настроїв серед вкладників», — упевнений Віталій Шапран.

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За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, зараз немає сенсу говорити про якісь складнощі з банками в Україні.

«Платежі проводяться, банки працюють, інкасація проводиться. Деякі банки вимагатимуть докапіталізації, щоб покрити збитки від проблемних кредитів. Однак клієнтам-фізособам нічого боятися, оскільки вкладення гарантовані ФГВФО», — каже Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, раніше голова правління НБУ Андрій Пишний повідомив, що масштаб і тривалість відключень електроенергії можуть бути серйознішими, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі Нацбанку. Тому показники економічної активності можуть погіршитись, а інфляційний тиск — посилитися.

«Ми вирішили підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків за поточними рахунками у гривні та іноземній валюті на 5 п.п. для посилення монетарної трансмісії. Крім того, з метою зменшення ризику повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в 2023 році ми дозволимо банкам покривати до 50 % загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Враховуючи чинний порядок, банки почнуть формувати обов’язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року», — розповів Андрій Пишний про нові рішення регулятора для забезпечення стабільної роботи банківського сектору.

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