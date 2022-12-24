Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ

Казна та Політика
35
Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ
Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ
Ризики для фінансового сектору залишаються, однак масштабних банкрутств у банківському секторі не буде.
Про це у коментарі порталу Фокус повідомив Віталій Шапран, економіст, член Товариства фінансових аналітиків.
«Банківська система України настільки наповнена ліквідністю, що в найближчі пів року нам точно нічого не загрожує, окрім виведення з ринку кількох російських банків і банків колаборантів, або їх націоналізації. Звичайно, росіяни можуть намагатися розгойдати ситуацію ззовні, але такий сценарій малоймовірний. Якийсь вплив енергокризи на банки буде, але незначний. У нас 50% від випущеної гривні — це готівка, тобто запас готівки у населення більш-менш гідний, і тому короткі блекаути не зможуть викликати панічних настроїв серед вкладників», — упевнений Віталій Шапран.
Читайте також
За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, зараз немає сенсу говорити про якісь складнощі з банками в Україні.
«Платежі проводяться, банки працюють, інкасація проводиться. Деякі банки вимагатимуть докапіталізації, щоб покрити збитки від проблемних кредитів. Однак клієнтам-фізособам нічого боятися, оскільки вкладення гарантовані ФГВФО», — каже Андрій Шевчишин.
Нагадаємо, раніше голова правління НБУ Андрій Пишний повідомив, що масштаб і тривалість відключень електроенергії можуть бути серйознішими, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі Нацбанку. Тому показники економічної активності можуть погіршитись, а інфляційний тиск — посилитися.
Місце для вашої реклами
«Ми вирішили підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків за поточними рахунками у гривні та іноземній валюті на 5 п.п. для посилення монетарної трансмісії. Крім того, з метою зменшення ризику повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в 2023 році ми дозволимо банкам покривати до 50 % загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Враховуючи чинний порядок, банки почнуть формувати обов’язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року», — розповів Андрій Пишний про нові рішення регулятора для забезпечення стабільної роботи банківського сектору.

Як працювати на фриланс-біржах для іноземних замовників 🧐

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.