Нацбанк планує запустити внутрішній борговий ринок наступного року — Finance.ua

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Нацбанк планує запустити внутрішній борговий ринок наступного року

Казна та Політика
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Нацбанк планує запустити внутрішній борговий ринок наступного року
Нацбанк планує запустити внутрішній борговий ринок наступного року
Національний банк планує у 2023 році запустити внутрішній борговий ринок.
Про це під час презентації дослідження «Як українська економіка пережила 2022-ий рік?» сказав голова Національного банку Андрій Пишний.
«Наступного року нам необхідно об’єднати спільні зусилля з Міністерством фінансів, щоб запустити внутрішній борговий ринок і використати максимально потенціал української економіки для фінансування бюджетного дефіциту», — сказав Пишний.
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Він висловив сподівання, що Україна зможе успішно пройти моніторингову програму МВФ і відчинити двері для великої програми. Адже співпраця з МВФ є одним з обов’язкових чинників об’єднання донорської коаліції навколо України та пошуку необхідних ресурсів, зокрема кредитних та грантових.
Пишний нагадав, що на кінець року обсяг міжнародної допомоги може сягнути близько 31 млрд дол.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року в межах інструменту екстреного фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI) Україна отримала 1,4 млрд дол. У жовтні МВФ надав додаткову підтримку обсягом 1,3 млрд дол. завдяки розширенню RFI для країн, що постраждали від продовольчої кризи, викликаної повномасштабним нападом росії на Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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