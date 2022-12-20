МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України: що вона передбачає — Finance.ua
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МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України: що вона передбачає

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Керівництво Міжнародного валютного фонду схвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України, яка триватиме 4 місяці і стане передумовою до нової програми фінансування МВФ.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
У понеділок, 19 грудня, Рада виконавчих директорів МВФ обговорила ухвалену керівництвом МВФ Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України. Вона базується на рамкових макроекономічних параметрах, погоджених з МВФ, та спрямована на допомогу Україні в підтримці макроекономічної та фінансової стабільності.
Програма передбачає низку заходів для посилення мобілізації доходів держбюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.
«З огляду на наявність макроекономічної рамки, підтвердженої МВФ, Україна розраховує, що затвердження програми зможе надати нашим партнерам упевненість та оптимальні умови для забезпечення достатньої ритмічності фінансових надходжень в умовах значних потреб у платіжному балансі та державному бюджеті», — зазначає голова НБУ Андрій Пишний. Він наголосив, що НБУ готовий виконати всі взяті на себе зобов’язання за програмою.
В рамках оновлення стратегії фінансового сектору НБУ разом із експертами МВФ розробить принципи оцінки якості активів та проведення стрес-тестів для банків. Це є одним із структурних маяків Моніторингової програми для України. Програма передбачає комплекс заходів для стримування емісійного фінансування бюджету наступного року.
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Програма триватиме 4 місяці та не передбачатиме безпосередньо фінансової допомоги, проте є необхідною передумовою для переходу до нової довгострокової програми розширеного фінансування МВФ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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