ПриватБанк впроваджує безкоштовне обслуговування для підприємців та бізнесу: хто отримає — Finance.ua

ПриватБанк впроваджує безкоштовне обслуговування для підприємців та бізнесу: хто отримає Сьогодні 11:00 — Фінтех і Картки

ПриватБанк запустив проект підтримки сучасних безготівкових розрахунків, в рамках якого підприємці та компанії, які будуть виплачувати зарплату на картки ПриватБанку, отримують річний безкоштовний період обслуговування в банку з дати укладання зарплатного проекту.

Про це повідомила Finance.ua пресслужба банку.

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Як повідомив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, всі бізнес клієнти, які підключать «зарплатний» проект до 5 лютого 2023 року, отримують безкоштовне розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проектом.

«За умов військового стану використання банківських карток для виплати зарплат та безготівкова оплата за товари та послуги є додатковим фактором безпеки для людей, — відзначив Євген Заіграєв. — Сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати нарахування і виплату зарплат працівникам, що працює на ефективність бізнесу».

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Отримати безкоштовне обслуговування у банку за умов оформлення зарплатного проекту зможуть як великі компанії, так і малий бізнес, підприємці та фермери.

Довідка Finance.ua:

в листопаді ПриватБанк видав українському бізнесу 1523 кредити на загальну суму 2,077 мільярда гривень;

за обсягами кредитування у листопаді 2022 року у лідерах — бізнес-клієнти західних областей України, на яких припадає майже 34% від наданих ПриватБанком кредитів. Пʼята частина із загального обсягу фінансування припадає на бізнеси центральних областей, 15% — північних регіонів, 12% — південних областей, 10% — на бізнеси столиці та 9% — східного регіону країни.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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