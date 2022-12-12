ПриватБанк виставив на продаж через СЕТАМ футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та тренувальну базу футбольного клубу — Finance.ua

ПриватБанк виставив на продаж через СЕТАМ футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та тренувальну базу футбольного клубу Сьогодні 12:10 — Фондовий ринок

В рамках програми реалізації неопераційної нерухомості ПриватБанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) стадіон «Дніпро-Арена» та будівлі і споруди, крите футбольне поле «Учбово-тренувальної бази» у м. Дніпро. Стартова ціна лота складає 113 044 000 грн (3 106 грн за 1 кв. м).

Стадіон «Дніпро-Арена» — найбільший футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць — 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Знаходиться у оренді СК «Дніпро-1».

Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для бізнес-класу та VIP на 95 автомобілів; спортсменів — на 4 автобуси та 41 автомобіль; телебачення — на 3 автобуси; преси — на 70 автомашин; глядачів команди противника — на 12 автобусів та 10 автомобілів; для глядачів — на 110 автомобілів. Загальна площа земельної ділянки: 6,9494 га

Учбово-тренувальна база знаходиться у житловому масиві на околиці Дніпра — в лісо-парковій зоні ж\м Придніпровськ. Була побудована в 1971 році, у 2005 було додатково зведено два корпуси. Орендована дніпровським футбольним клубом СК «Дніпро-1».

До складу тренувальної бази входять чотири стандартні трав’яні тренувальні поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів на 17 будівель і два корпуси «А» і «Б». У корпусі «А» знаходяться клубний офіс СК «Дніпро-1», 9 житлових номерів для тренерського складу і обслуговуючого персоналу, медико-відновлювальний центр, в тому числі конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, кімнати для проведення теоретичних занять і ресторан. У корпусі «Б» — басейн, тренажерний зал, сауна та душові. Об’єкти нерухомого майна розташовані на земельних ділянках: 12,0526 Га.

«Продаж неопераційної нерухомості, яка дісталася банку в якості застави по кредитах колишніх власників — це один з інструментів реалізації стратегічного завдання банку щодо повернення коштів, вкладених державою в капітал ПриватБанку, — зазначила керівник Напрямку управління нерухомістю банку Лариса Федяєва. — Ефективність продажу забезпечується прозорими і відкритими процедурами торгів на майданчику СЕТАМ».

«Стадіон „Дніпро-Арена“ може зацікавити інвесторів, які є справжніми шанувальниками футболу. Лот складається з декількох об’єктів нерухомості, які наразі здані в оренду. Буду з цікавістю слідкувати за торгами, які відбудуться вже в новому 2023 році», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Дата проведення аукціону: 12 січня 2023 року, гарантійний внесок для участі: 5 652 200 грн. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7 та м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, буд. 12 та 14. Ознайомитись з лотом та умовами торгів можна за посиланням: setam.net.ua/auction/518579

Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи — 19,4 млрд грн.

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