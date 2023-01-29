З початку війни через ПриватБанк українці підтримали один одного на суму більше ніж 2 трлн грн — Finance.ua
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З початку війни через ПриватБанк українці підтримали один одного на суму більше ніж 2 трлн грн

Особисті фінанси
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За 2022 рік через ПриватБанк українці зробили майже 1 млрд переказів рідним та друзям з картки на картку.
Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
Кількість гривневих переказів на картки через Приват24 та мережу самообслуговування за рік зросла на 9,2%.
Сума переказів, якими українці підтримали один одного протягом цього важкого воєнного року, зросла у півтори рази та перевищила 2 трлн грн.
Понад 96% переказів на картку клієнти ПриватБанку роблять через Приват24, при цьому майже 1,3 мільйона клієнтів користуються для відправки р2р переказів сервісом переказів за номером телефону, а не номером картки.

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За матеріалами:
Finance.ua
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