У квітні українці отримали з Польщі вдвічі більше грошових переказів — Finance.ua
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У квітні українці отримали з Польщі вдвічі більше грошових переказів

Фінтех і Картки
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У квітні українці отримали з Польщі вдвічі більше грошових переказів
У квітні українці отримали з Польщі вдвічі більше грошових переказів
У квітні українці отримали через ПриватБанк вдвічі більше грошових переказів з Польщі.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Завдяки впровадженню ПриватБанком програми підтримки українців, які через війну опинилися за кордоном, з початку квітня українці стали вдвічі більше отримувати грошових переказів з Польщі», — сказано в повідомленні.
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Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, після запровадження безкоштовних переказів через Приват24 з карток польських та німецьких банків, у квітні клієнти ПриватБанку отримували з Польщі на картки в середньому 250 переказів щодоби, тоді як у березні в середньому до 100 переказів на день.
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Нагадаємо, до кінця липня клієнти банку зможуть надсилати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у Приват24.
Також з квітня до середини вересня 2023 р. українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.

Довідка Finance.ua:

  • з початку року українці отримали через ПриватБанк 5,9 млн міжнародних переказів на $1,3 млрд;
  • ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія»;
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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