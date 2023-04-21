У квітні українці отримали з Польщі вдвічі більше грошових переказів — Finance.ua

У квітні українці отримали з Польщі вдвічі більше грошових переказів Сьогодні 11:14 — Фінтех і Картки

У квітні українці отримали з Польщі вдвічі більше грошових переказів

У квітні українці отримали через ПриватБанк вдвічі більше грошових переказів з Польщі.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Завдяки впровадженню ПриватБанком програми підтримки українців, які через війну опинилися за кордоном, з початку квітня українці стали вдвічі більше отримувати грошових переказів з Польщі», — сказано в повідомленні.

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Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, після запровадження безкоштовних переказів через Приват24 з карток польських та німецьких банків, у квітні клієнти ПриватБанку отримували з Польщі на картки в середньому 250 переказів щодоби, тоді як у березні в середньому до 100 переказів на день.

Нагадаємо, до кінця липня клієнти банку зможуть надсилати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у Приват24.

Також з квітня до середини вересня 2023 р. українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.

Довідка Finance.ua:

з початку року українці отримали через ПриватБанк 5,9 млн міжнародних переказів на $1,3 млрд;

ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія»;

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