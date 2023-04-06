Українці отримали $1,3 млрд міжнародних переказів через ПриватБанк — Finance.ua
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Українці отримали $1,3 млрд міжнародних переказів через ПриватБанк

Особисті фінанси
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Українці отримали $1,3 млрд міжнародних переказів через ПриватБанк
Українці отримали $1,3 млрд міжнародних переказів через ПриватБанк
З початку року українці отримали через ПриватБанк 5,9 млн міжнародних переказів на $1,3 млрд.
Про це повідомляє пресслужба банку.
За березень 2023 кількість здійснених через ПриватБанк міжнародних переказів зросла на 46% у порівнянні з минулим роком і на 30% відносно січня та лютого 2023.
Загальна сума виплати міжнародних переказів в березні склала $520 млн, що майже дорівнює обсягам надходжень в довоєнний період.
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За кількістю міжнародних переказів в Україну у 1 кварталі 2023 року, за даними статистики ПриватБанку, лідерами є Італія (40%), Ізраїль (17%), США (8%), Германія (5%) та Польща (5%).
За сумами переказів до найбільших «країн-донорів» увійшли США (19%), Велика Британія (16%), Ізраїль (12%), Німеччина (8%), Італія (8%) та Польща (3%).
У 1 кварталі 2023 року майже 97% клієнтів ПриватБанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»;
  • ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія»;
  • протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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