Українці отримали $1,3 млрд міжнародних переказів через ПриватБанк — Finance.ua

Українці отримали $1,3 млрд міжнародних переказів через ПриватБанк Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Українці отримали $1,3 млрд міжнародних переказів через ПриватБанк

З початку року українці отримали через ПриватБанк 5,9 млн міжнародних переказів на $1,3 млрд.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За березень 2023 кількість здійснених через ПриватБанк міжнародних переказів зросла на 46% у порівнянні з минулим роком і на 30% відносно січня та лютого 2023.

Загальна сума виплати міжнародних переказів в березні склала $520 млн, що майже дорівнює обсягам надходжень в довоєнний період.

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За кількістю міжнародних переказів в Україну у 1 кварталі 2023 року, за даними статистики ПриватБанку, лідерами є Італія (40%), Ізраїль (17%), США (8%), Германія (5%) та Польща (5%).

За сумами переказів до найбільших «країн-донорів» увійшли США (19%), Велика Британія (16%), Ізраїль (12%), Німеччина (8%), Італія (8%) та Польща (3%).

У 1 кварталі 2023 року майже 97% клієнтів ПриватБанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали — банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк скасував комісію на перекази з карток польських і німецьких банків через «Приват24»;

ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Після встановлення мобільного «Приват24» нові користувачі можуть підтягнути персональні документи з програми «Дія»;

протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США.

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