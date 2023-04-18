ПриватБанк блокує картки деяких іноземців: що відомо — Finance.ua
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ПриватБанк блокує картки деяких іноземців: що відомо

Фінтех і Картки
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ПриватБанк блокує картки деяких іноземців: що відомо
ПриватБанк блокує картки деяких іноземців: що відомо
Державна фінустанова «ПриватБанк» почала блокувати банківські картки та анулювати договори громадян білорусі. Кошти можна переказувати на інші рахунки, виключно особисто відвідавши банк.
Про це пише білоруська служба «Радіо Свобода», посилаючись на інформацію білорусів, котрі проживають в Україні.
Зазначається, що білоруси почали масово отримувати повідомлення про закриття банківських рахунків та відмову у діловому спілкуванні.
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Кошти можна переказати, якщо особисто прийти у відділення з документами та реквізитами рахунка в іншому банку. Здійснити переказ коштів на чужу картку неможливо.
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Водночас багато білорусів не мають інших рахунків і не можуть виїхати з України.
На початку війни українські банки вже блокували банківські рахунки білорусів. Влітку минулого року після ретельної перевірки Служби безпеки деяким громадянам вдалося їх розблокувати.
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Для цього вони писали листи в СБУ. Після перевірки Нацбанк дозволяв фінустановам в індивідуальному порядку розблокувати рахунок конкретного громадянина.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Novyny.live
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