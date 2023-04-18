ПриватБанк блокує картки деяких іноземців: що відомо — Finance.ua

ПриватБанк блокує картки деяких іноземців: що відомо Сьогодні 13:01 — Фінтех і Картки

ПриватБанк блокує картки деяких іноземців: що відомо

Державна фінустанова «ПриватБанк» почала блокувати банківські картки та анулювати договори громадян білорусі. Кошти можна переказувати на інші рахунки, виключно особисто відвідавши банк.

Про це пише білоруська служба «Радіо Свобода» , посилаючись на інформацію білорусів, котрі проживають в Україні.

Зазначається, що білоруси почали масово отримувати повідомлення про закриття банківських рахунків та відмову у діловому спілкуванні.

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Кошти можна переказати, якщо особисто прийти у відділення з документами та реквізитами рахунка в іншому банку. Здійснити переказ коштів на чужу картку неможливо.

Водночас багато білорусів не мають інших рахунків і не можуть виїхати з України.

На початку війни українські банки вже блокували банківські рахунки білорусів. Влітку минулого року після ретельної перевірки Служби безпеки деяким громадянам вдалося їх розблокувати.

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Для цього вони писали листи в СБУ. Після перевірки Нацбанк дозволяв фінустановам в індивідуальному порядку розблокувати рахунок конкретного громадянина.

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