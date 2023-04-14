Банк ОАЕ блокуватиме інвестиційні рахунки росіян — Finance.ua

Банк ОАЕ блокуватиме інвестиційні рахунки росіян Сьогодні 16:16 — Фондовий ринок

Банк ОАЕ блокуватиме інвестиційні рахунки росіян

Другий найбільший банк ОАЕ — Emirates NBD — почне переводити активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, що їм належать. Вивести кошти із цих рахунків росіяни не зможуть.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на відповідні листи та клієнтів банку.

Так, російські клієнти банку почали отримувати листи, в яких їх попереджають: у разі, якщо вони не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони або Швейцарії, їх активи будуть переведені на окремий сегрегований рахунок, за яким будуть встановлені обмеження щодо переведення в готівку.

У листі клієнтам банк зазначає, що будь-які купони та дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів потраплятимуть на сегрегований рахунок. Перевести їх на свій рахунок до ENBD російський клієнт не зможе.

Продати папери з рахунку клієнт зможе не за допомогою звичного механізму «постачання проти платежу» (delivery versus payment), коли рух цінних паперів та грошей між сторонами угоди відбувається одночасно, а за умови «постачання, вільне від платежу» (free-of-Payment, FOP). За такого механізму переказ грошей відбувається лише після того, як було переведено папери.

Читайте також США хочуть використати заморожені активи росії для відновлення України

ENBD уточнює, що обмеження введені відповідно до «директиви ЄС». Винятків для росіян, які мають резидентство в ОАЕ, не передбачено.

Нагадаємо, Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів вирішив анулювати банківську ліцензію російського МТС Банку, який потрапив під санкції США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.