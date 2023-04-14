США хочуть використати заморожені активи росії для відновлення України — Finance.ua

США хочуть використати заморожені активи росії для відновлення України
Сполучені Штати працюють над можливістю спрямування заблокованих російських активів на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні, і разом із союзниками обговорюють, як можна залучити на це заморожені $300 мільярдів центробанку рф.
Про це заявила в четвер під час Форуму партнерства США-Україна заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
"Серед іншого, ми працюємо над тим, аби росія заплатила за те, що вона зруйнувала",- зауважила Нуланд.
Вона підкреслила, що за підтримки американського Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів — для допомоги у відбудові України.
«У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше», — зауважила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів.
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Вона також зауважила, що зараз «продовжуються дискусії щодо близько $300 мільярдів активів російського центробанку, заморожених нами та нашими союзниками».
Нагадаємо, адміністрація президента Байдена в березні 2022 року створила так звану групу Task Force KleptoCapture на базі Міністерства юстиції США. Серед її головних завдань — застосування санкцій проти російських олігархів та конфіскація їхніх незаконно зароблених активів у відповідь на вторгнення рф в Україну.
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