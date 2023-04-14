США хочуть використати заморожені активи росії для відновлення України — Finance.ua

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США хочуть використати заморожені активи росії для відновлення України

Казна та Політика
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США хочуть використати заморожені активи росії для відновлення України
США хочуть використати заморожені активи росії для відновлення України
Сполучені Штати працюють над можливістю спрямування заблокованих російських активів на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні, і разом із союзниками обговорюють, як можна залучити на це заморожені $300 мільярдів центробанку рф.
Про це заявила в четвер під час Форуму партнерства США-Україна заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
"Серед іншого, ми працюємо над тим, аби росія заплатила за те, що вона зруйнувала",- зауважила Нуланд.
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Вона підкреслила, що за підтримки американського Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів — для допомоги у відбудові України.
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«У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше», — зауважила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів.
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Вона також зауважила, що зараз «продовжуються дискусії щодо близько $300 мільярдів активів російського центробанку, заморожених нами та нашими союзниками».
Нагадаємо, адміністрація президента Байдена в березні 2022 року створила так звану групу Task Force KleptoCapture на базі Міністерства юстиції США. Серед її головних завдань — застосування санкцій проти російських олігархів та конфіскація їхніх незаконно зароблених активів у відповідь на вторгнення рф в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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