Союзники звинувачують Швейцарію у низькій активності в блокуванні активів рф — Finance.ua

Союзники звинувачують Швейцарію у низькій активності в блокуванні активів рф Вчора 20:44 — Фондовий ринок

Союзники звинувачують Швейцарію у низькій активності в блокуванні активів рф

В уряді Швейцарії не погоджуються з критикою європейських країн щодо того, що Берн недостатньо активно заморожує російські активи.

Про це в інтерв`ю Neue Zurcher Zeitung заявила директорка урядового департаменту Державного секретаріату з економічних питань Гелен Будлігер-Артієда.

За її словами, Берн заморозив 7,5 мільярдів швейцарських франків (8,3 мільярда доларів) активів з моменту введення санкцій проти росії після її вторгнення в Україну минулого року.

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Вона додала, що це еквівалент приблизно «доброї третини» 23,4 мільярда доларів, заморожених у всьому Європейському союзі.

Швейцарія не є членом ЄС, але підтримала санкції союзу щодо росії. Будлігер-Артієда висловила здивування тим, що Швейцарію можна звинуватити у «недбалому» виконанні своїх зобов’язань.

Минулого тижня країни G7 звернулися до Швейцарії з проханням більш активно заморожувати активи російських олігархів. Конфіденційний лист, відправлений уряду Швейцарії, був підписаний усіма послами країн G7 у Берні.

«Коли ми зустрічаємося на технічному рівні з ЄС, Великою Британією та Сполученими Штатами, ми ніколи не чуємо такої критики. Очевидно, що є непорозуміння», — сказала Будлігер-Артієда.

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Вона наголосила, що цифра від 50 до 100 мільярдів франків спочатку була поширена як можлива оцінка російських коштів під управлінням, але це не оцінка Швейцарії.

«Але не всі росіяни підпадають під санкції, а лише незначна меншість», — заявила вона.

На запитання, чи можуть заморожені активи бути конфісковані для фінансування можливого відновлення України, Будлігер-Артієда відповіла, що якщо це відбудеться, «права власності будуть порушені».

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«Конфіскація приватних активів у Швейцарії не дозволяється, якщо вони мають законне походження і не мають доведеного кримінального минулого», — сказала вона.

Нагадаємо, ще в листопаді 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною рф.

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія пропонує об’єднати заморожені російські активи на європейському або міжнародному рівні для інвестування, а прибуток з цього інвестування можна було б використати для фінансування відновлення України.

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Європейська правда За матеріалами:

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