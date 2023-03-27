У ЄС хочуть інвестувати в заморожені активи рф і прибуток передати Україні — Finance.ua

У ЄС хочуть інвестувати в заморожені активи рф і прибуток передати Україні Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

У ЄС хочуть інвестувати в заморожені активи рф і прибуток передати Україні

Єврокомісія розглядає можливість отримання доходу у розмірі 2,6% від інвестицій у заморожені активи Центрального банку російської федерації.

Про це повідомляє Politico

«ЄС вивчає юридичні варіанти використання російських валютних резервів, заморожених у блоці, включаючи їхнє інвестування для отримання прибутку, який може бути використаний для фінансування відновлення України. Така безпрецедентна спроба порушує юридичні, політичні та економічні питання, і країни ЄС минулого місяця створили робочу групу для вивчення того, що можна зробити», — йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що існує консенсус серед держав-членів ЄС у тому, що треба дуже ретельно вивчити, що можна зробити відповідно до інструкцій з цими активами.

Politico пише, що у документі Єврокомісії, який у вівторок обговорюватиметься на нараді національних експертів, роз’яснюються правові підстави для інвестування в російські активи, а також пов’язані з цим ризики та оцінки можливої прибутковості інвестицій.

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Єврокомісія хоче врахувати вторгнення рф в Україну, що є рівносильним виключному та грубому порушенню міжнародного та гуманітарного права. Цим хочуть обґрунтувати свої докази на користь інвестування активів російського Центрального банку та отримання прибутку на користь України відповідно до міжнародного права.

Комісія вважає, що вкладення цих мільярдів у ліквідні активи з високим рейтингом із відносно коротким терміном погашення може принести значний річний дохід із середнім значенням близько 2,6%. Близько двох третин із 300 млрд доларів заморожених резервів ЦБ рф перебувають у країнах G7, державах Євросоюзу та Австралії.

Нагадаємо, що за підсумками саміту лідерів ЄС, Європейська рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків, що були завдані росією Україні.

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