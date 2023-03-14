Найбільший банк Ліхтенштейну заблокував $320 млн активів росіян — Finance.ua
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Найбільший банк Ліхтенштейну заблокував $320 млн активів росіян

Фондовий ринок
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Найбільший банк Ліхтенштейну заблокував $320 млн активів росіян
Найбільший банк Ліхтенштейну заблокував $320 млн активів росіян
Найбільший банк Ліхтенштейну — VP Bank — минулого року заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн швейцарських франків (близько $320 млн).
Про це йдеться у звітності банку за 2022 рік.
VP Bank також повідомляє про чистий відтік нових коштів від клієнтів «з російськими зв’язками» на 0,5 млрд швейцарських франків ($540 млн).
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Банк зафіксував одноразові надзвичайні витрати у розмірі 291,2 млн швейцарських франків, у тому числі для виконання санкцій та нормативних вимоги щодо бізнесу, пов’язаного з росією. З огляду на це VP Bank Group розглядає отриманий минулого року чистий прибуток у розмірі 40,2 млн швейцарських франків як дуже надійний результат.
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«росія більше не є цільовим ринком для VP Bank Group після її нападу на Україну. Нові клієнти з росії та білорусі більше не приймаються», — зазначається у звітності банку.
Нагадаємо, багатостороння Цільова робоча група з переслідування російських еліт, довірених осіб та олігархів REPO заблокувала або заморозила активи на $58 млрд, що належать росіянам, які потрапили під санкції у зв’язку з війною, розв’язаною росією в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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