Найбільший банк Ліхтенштейну заблокував $320 млн активів росіян — Finance.ua

Найбільший банк Ліхтенштейну заблокував $320 млн активів росіян Сьогодні 10:29 — Фондовий ринок

Найбільший банк Ліхтенштейну заблокував $320 млн активів росіян

Найбільший банк Ліхтенштейну — VP Bank — минулого року заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн швейцарських франків (близько $320 млн).

Про це йдеться у звітності банку за 2022 рік.

VP Bank також повідомляє про чистий відтік нових коштів від клієнтів «з російськими зв’язками» на 0,5 млрд швейцарських франків ($540 млн).

Читайте також ЄС досі не може знайти та заморозити 136 млрд євро російських активів

Банк зафіксував одноразові надзвичайні витрати у розмірі 291,2 млн швейцарських франків, у тому числі для виконання санкцій та нормативних вимоги щодо бізнесу, пов’язаного з росією. З огляду на це VP Bank Group розглядає отриманий минулого року чистий прибуток у розмірі 40,2 млн швейцарських франків як дуже надійний результат.

Читайте також Бельгія заморозила 58 млрд євро російських активів – найбільше в ЄС

«росія більше не є цільовим ринком для VP Bank Group після її нападу на Україну. Нові клієнти з росії та білорусі більше не приймаються», — зазначається у звітності банку.

Нагадаємо, багатостороння Цільова робоча група з переслідування російських еліт, довірених осіб та олігархів REPO заблокувала або заморозила активи на $58 млрд, що належать росіянам, які потрапили під санкції у зв’язку з війною, розв’язаною росією в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.