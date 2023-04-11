Бельгія заробила 625 млн євро на заморожених активах рф - Le Soir — Finance.ua
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Бельгія заробила 625 млн євро на заморожених активах рф - Le Soir

Фондовий ринок
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Бельгія заробила 625 млн євро на заморожених активах рф - Le Soir
Бельгія заробила 625 млн євро на заморожених активах рф - Le Soir
Бельгія у 2022 році отримала 625 млн євро в результаті оподаткування доходів заморожених російських активів.
Про це повідомляє Le Soir.
У результаті недавнього аудиту держбюджету уряд Бельгії продемонстрував значний обсяг непередбачених доходів. Йдеться про 625 млн євро, отриманих від оподаткування заморожених фінансових активів росії.
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Le Soir пише, що у Бельгії заморожено 250,6 млрд російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear. Euroclear реінвестував ці гроші, в результаті отримав надприбутки у розмірі 821 млн євро. З останньої суми зняли податок за підвищеною ставкою.
Глава бельгійського казначейства Александер Де Гест раніше повідомляв, що 191,9 млрд євро із заморожених у Бельгії російських коштів належать до транзакцій. А 58,7 млрд євро до активів, здебільшого у вигляді цінних паперів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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