Активи на десятки мільярдів: стало відомо, яке майно рф арештоване в Україні — Finance.ua

Активи на десятки мільярдів: стало відомо, яке майно рф арештоване в Україні
Україна вже заарештувала 41 млрд гривень російських активів.
Про це розповів директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник в ефірі марафону «Єдині новини».
Йдеться про техніку, виробничі потужності та інше.
«Це і різноманітна техніка, і виробничі потужності, це товарно-матеріальні цінності, у тому числі будівельні матеріали та пально-мастильні, які вже використовуються нашими ЗСУ», — зазначив Вадим Мельник.
За словами директора Бюро економічної безпеки, одним із великих кейсів у БЕБ вважають арешт цілого майнового комплексу: йдеться про гірничодобувний комбінат.
Нагадаємо, суд арештував «приховані» активи Оксани Марченко, дружини Медведчука, на понад 440 млн грн.
Європейський союз намагається знайти і заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями. У 2019 році обсяг прямих іноземних інвестицій росії в ЄС оцінювався в 136 млрд євро.
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