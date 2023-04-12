Україна розраховує за 5-7 років отримати до $100 мільярдів із заарештованих у світі активів рф — Finance.ua
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Україна розраховує за 5-7 років отримати до $100 мільярдів із заарештованих у світі активів рф

Казна та Політика
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Україна розраховує за 5-7 років отримати до $100 мільярдів із заарештованих у світі активів рф
Україна розраховує за 5-7 років отримати до $100 мільярдів із заарештованих у світі активів рф
Україна розраховує за 5-7 років отримати приблизно 100 млрд доларів за рахунок заарештованих по всьому світу російських суверенних активів.
Про це сказав головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника Офісу Президента України Олег Гавриш.
Він нагадав, що наразі наша держава оцінює заподіяні російською агресією матеріальні збитки у 700-800 млрд дол. І з кожним днем війни ця сума зростає.
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«За даними Офісу генпрокурора, за час повномасштабного вторгнення ворог знищив і серйозно пошкодив 74,4 тис. житлових будинків, майже 2,5 тис. навчальних закладів, 500 лікарень, 400 культурних і 120 релігійних споруд, 4,5 тис. об’єктів мереж та комунікацій, а також 12 тис. інших об’єктів. Якщо говорити про енергетичну інфраструктуру, то рф зруйнувала 114 об’єктів, завдавши загалом 279 ударів. Найбільше таких атак здійснено на Дніпропетровщину (34) і на Харківщину (30)», — розповів Гавриш.
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Для компенсації Україна передовсім розраховує отримати заарештовані по всьому світу російські суверенні (ті, що належать державі-агресору та держкомпаніям рф) активи.
«Це складний і тривалий процес. Але він просувається. Є відповідні рішення ООН та багатьох країн. І ці гроші — приблизно 100 млрд дол. — ми сподіваємося повернути за 5-7 років, хоча в деяких випадках може йтися і про 10 років», — уточнив посадовець.
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Готуються й механізми вилучення інших російських активів за кордоном — приміром, нерухомості чи промислових об’єктів та бізнесу, що належать російським державним компаніям та олігархам, які перебувають під санкціями.
Вже є успішний досвід вилучення активів російського бізнесу на території України. Як приклад Гавриш навів рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію частки в київському ТРЦ Ocean Plaza, що належала російському олігарху Ротенбергу.
«Але ми розуміємо, що навіть якщо вдасться заарештувати всі активи росії по світу, повністю залучити на повоєнну відбудову ці кошти, можливо, не вдасться. Тоді ми підемо до судів і переслідуватимемо росію стільки, скільки буде потрібно, щоб забрати все те, що вона винна Україні», — запевнив Гавриш.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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