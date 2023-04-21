Європарламент ухвалив правила захисту власників криптовалют — Finance.ua

Європарламент ухвалив правила захисту власників криптовалют
Європейський парламент ухвалив історичне рішення для ринку криптоактивів.
Про це повідомили в НКЦПФР.
Європарламент схвалив нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют — Markets in Crypto assets (MiCА).
В парламенті проголосували 517 голосами «за», 38 «проти» та 18 утрималися.
MiCA — це документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС, захищаючи користувачів та інвесторів в цій галузі.
«З MiCA учасникам ринку більше не доведеться орієнтуватися в 27 наборах різних національних регулюючих актів, спрощуючи процес авторизації для постачальників криптовалютних послуг CASP, які працюють на єдиному ринку ЄС», — зазначили експерти Chainalysis.
Нагляд над провайдерами криптосервісів здійснюватимуть локальні органи нагляду. Тільки компанії індустрії з числом щорічних активних користувачів понад 15 млн потраплять у поле зору Європейського управління з нагляду за ринком цінних паперів.
«Тепер існують чіткі правила гри для криптобірж, які працюють в ЄС. Ми готові внести корективи до нашого бізнесу протягом наступних 12-18 місяців, щоб привести комплаєнс у повну відповідність», — заявив глава криптобіржі Binance Чанпен Чжао.
Основні положення правил, включаючи стейблкоїни, набудуть чинності через рік після прийняття.
«Це дійсно історична подія, я впевнений Україна буде одна із перших держав, яка імплементує цей регламент в національне законодавство. Наразі текст законопроекту майже готовий і незабаром ми почнемо обговорення з основними стейкхолдерами», — заявив член НКЦПФР Юрій Бойко.
НКЦПФР разом з партнерами працює над запуском ринку віртуальних активів в України — за основу взято Регламент MiCА.
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