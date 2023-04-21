Лоукостер Wizz Air вводить передплату на авіаквитки — Finance.ua

Лоукостер Wizz Air вводить передплату на авіаквитки Сьогодні 13:36 — Особисті фінанси

Лоукостер Wizz Air вводить передплату на авіаквитки

Лоукостер Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.

Передплата на авіаквитки стане доступною з 5 травня у тестовому режимі. Водночас сервіс поки буде доступний не для всіх.

Спочатку скористатися такою послугою зможуть лише пасажири, які вилітають з Польщі чи Італії. Сервіс охопить усі міжнародні маршрути Wizz Air з Польщі та всі внутрішні в Італії.​

Як цим скористатися

Щоб оформити MultiPass, необхідно буде зареєструватись на спеціальному сайті авіакомпанії. У процесі реєстрації треба вказати, які рейси входитимуть у передплату — внутрішні по Італії чи міжнародні з Польщі.

Можна вибрати квитки в один кінець або в обидва. Для передплати доступний базовий тариф, який включає лише ручну поклажу, а також розширені тарифи з послугами WIZZ Priority та 20 кілограмів багажу. Кінцева вартість передплати буде сформована залежно від вибраних опцій.

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Після оформлення WIZZ MultiPass з пасажира братиметься фіксована плата щомісяця протягом 6 місяців. Якщо абонплату знято успішно, Wizz Air надасть клієнтові токени, які можна буде раз на місяць обміняти на авіаквиток.

Важливо: бронювати переліт за передплатою потрібно не менш як за 5 днів до вильоту. Якщо пасажир не забронює авіаквиток або не скористається оформленим перельотом, їх не можна буде перенести на наступний місяць.

Вартість послуги поки неможливо перевірити

Наразі Wizz Air ще не запустив спеціальний сайт для оформлення підписки на авіаквитки MultiPass. Тому наразі не можна перевірити вартість послуги.

Ймовірно, передплата буде вигідна пасажирам, які купують квитки в останній момент, коли їхня ціна є найвищою. За допомогою передплати такі мандрівники зможуть на пів року вперед зафіксувати собі ціну авіаквитків і щомісяця обирати потрібний напрямок.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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