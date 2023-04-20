Авіакомпанія Ryanair готова швидко відновити роботу в Україні після війни: названо терміни — Finance.ua

Авіакомпанія Ryanair готова швидко відновити роботу в Україні після війни: названо терміни Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair готова відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над територією країни.

Про це повідомляє Bloomberg

Як зазначається, Ryanair найняла близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному знаходяться на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку.

За словами головного виконавчого директора Ryanair Holdings Plc Майкла О’Лірі, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

«Ми зможемо полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну», — сказав О’Лірі.

Він прогнозує, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу, а авіація відіграватиме ключову роль, тому що «росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді» і літаки стануть ключовим способом пересування.

До вторгнення росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Тепер перевізник, за словами гендиректора, буде прагнути отримати першість.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.