Авіакомпанія Ryanair готова швидко відновити роботу в Україні після війни: названо терміни — Finance.ua
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Авіакомпанія Ryanair готова швидко відновити роботу в Україні після війни: названо терміни

Фондовий ринок
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Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair готова відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над територією країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, Ryanair найняла близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному знаходяться на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку.
За словами головного виконавчого директора Ryanair Holdings Plc Майкла О’Лірі, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.
«Ми зможемо полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну», — сказав О’Лірі.
Він прогнозує, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу, а авіація відіграватиме ключову роль, тому що «росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді» і літаки стануть ключовим способом пересування.
До вторгнення росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Тепер перевізник, за словами гендиректора, буде прагнути отримати першість.
За матеріалами:
РБК-Україна
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