День финансов: увольнение через «Дію», бронирование в ІТ, проблемы с начислением кешбэка Сегодня 17:45

В среду, 3 июня, расскажем, почему банк может не начислить кешбэк, что выгоднее — «єОселя» или аренда, и подорожает ли бензин после добавления биоэтанола.

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Увольнение с работы онлайн

В «Дії» тестируют услугу, где можно будет уволиться с работы онлайн на временно оккупированных территориях. Новая услуга также предусматривает не только увольнение людям с ВОТ, но и получение доступа в центр занятости. К тестированию могут приобщиться совершеннолетние граждане Украины, которые официально трудоустроены на предприятиях, учреждениях или организациях на временно оккупированных территориях.

Требования к капиталу и ликвидности банков

НБУ утвердил положение об установлении повышенных значений пруденциальных нормативов для банков Украины. Документ предусматривает возможность установления повышенных требований достаточности капитала и ликвидности в зависимости от профиля риска конкретного банка и результатов надзорной оценки SREP.

💳 Кешбэк давно стал одним из аргументов при открытии банковской карты. Банки обещают клиентам возврат части израсходованных средств на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе и ресторанах, на АЗС или в цветочных магазинах. В то же время иногда бывают ситуации, когда клиент оплатил покупку картой, а ожидаемый кешбэк не начислен. Почему могут не начислить кешбэк и виноват ли в этом банк — рассказываем в новой статье:

Бронирование в ІТ

С 10 июня заработают новые правила получения бронирования на критических предприятиях. В частности, зарплатную планку подняли до 25 941 грн. В то же время для украинского ІТ-рынка этот шаг вряд ли станет роковым. Во втором полугодии 2025 года медиана тех, кого забронировал основной работодатель, хоть и просела на $433, все равно держится на уровне $3500.

«Клуб белого бизнеса»

ГНС обновила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. В него включено 9 251 предприятие. По сравнению с предыдущим перечнем, количество таких плательщиков возросло на 260 субъектов хозяйствования, или почти на 3%. Из общего количества плательщиков 7603 субъекта хозяйствования, или 82%, находятся в нем еще с марта.

Мошенничества под видом инвестиций

Инвестиционные мошенничества все чаще маскируются под современные онлайн-платформы, которые, на первый взгляд, выглядят вполне надежными. Красивый сайт, личный кабинет, поддержка клиентов и даже положительные отзывы могут производить впечатление легального инвестиционного сервиса. По ссылке рассказываем о признаках, создающих иллюзию надежности, но не являющихся гарантиями легальности платформы для инвестиций.

«єОселя» или аренда

Как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, в большинстве относительно безопасных регионов ежемесячный платеж по программе «єОселя» либо сопоставим с арендной платой, либо превышает ее в среднем на 10−20%. В то же время в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле из-за ситуации в сфере безопасности и более низкого спроса на жилье.

Экономика Украины в 2026 году

В своем новом отчете Regional Economic Prospects ЕБРР прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2,2% в 2026 году. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,5%. В то же время, банк сохранил прогноз на 2027 год на уровне 4%. Такой сценарий возможен при ослаблении боевых действий и начале масштабного послевоенного восстановления.

Добавим, что правительство продолжает привлекать средства через облигации внутреннего государственного займа, которые остаются одним из ключевых источников финансирования бюджета. За первые пять месяцев 2026 года от размещения таких ценных бумаг государство получило более 166 млрд. грн., а также сотни миллионов долларов и евро.

Кстати, новое правительство Венгрии начало менять политику предыдущей власти в отношении Украины. Одним из первых шагов стало снятие блокировки механизма частичной компенсации странам ЕС за поставку вооружения Украине.

Цены на бензин

С 1 июля 2026 года в Украине вступят в силу новые требования к бензину — горючее должно содержать не менее 7% биоэтанола. Водители опасаются, что это может привести к удорожанию бензина. Однако в Министерстве экономики уверяют , что оснований для таких опасений нет и введение стандарта Е10 не должно привести к росту цен на топливо.

Сколько сегодня стоят бензин, дизель и газ — рассказываем здесь

Поезд в центр Европы

Частный международный железнодорожный и автобусный оператор Leo Express, базирующийся в Праге, запускает межъевропейское железнодорожное сообщение. Маршрут соединит крупные городские центры Германии, Чехии и Польши до границы с Украиной, с одним ежедневным рейсом в каждом направлении.

Работа для молодежи

В 2026 году молодые украинцы стали чаще обращаться в Государственную службу занятости в поисках работы, профессиональной учебы и грантов для начала собственного дела. Чаще всего работу они ищут в сфере торговли и услуг — 20%. Наиболее востребованные вакансии: продавец-консультант, продавец продовольственных товаров и повар.

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