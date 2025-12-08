День финансов: ускоренное бронирование, повышенные стипендии, «базар» от monobank Сегодня 17:45

Понедельник, 8 декабря. monobank запускает аналог OLX, Укрпочта — почтоматы, а Кабмин — комплексную пенсионную реформу.

Ускоренное бронирование

до 1 февраля 2026 года критически важные предприятия смогут бронировать своих работников через портал Дія в три раза быстрее. Одно из важных нововведений — возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней. Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Так,критически важные предприятия смогут бронировать своих работников через портал Дія в три раза быстрее. Одно из важных нововведений — возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней.

Кроме того, Кабмин усовершенствовал процедуру автоматического продления отсрочек для тех, кто осуществляет опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего человека.

«Базар» от monobank

0,1%, когда завершится тестирование сервиса, комиссия будет 1,9%. Все продавцы уже верифицированы через monobank, а купить товар можно будет частями. Больше о фишках monobazar по monobank запустил аналог OLX в своем приложении. Теперь на monomarket клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи. Комиссия за любую продажу пока, когда завершится тестирование сервиса, комиссия будет 1,9%. Все продавцы уже верифицированы через monobank, а купить товар можно будет частями. Больше о фишках monobazar по ссылке

Новые размеры стипендий

С 1 сентября 2026 года студенты высших учебных заведений и колледжей в Украине студенты высших учебных заведений и колледжей в Украине получат более высокие стипендиальные выплаты. Согласно Государственному бюджету Украины на 2026 год, на выплату академических и именных стипендий предусмотрено 6,6 млрд. грн. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было запланировано в 2025 году.

🎬 Где взять деньги на повышение зарплат учителям, врачам и вообще бюджетникам, которое предусматривается в бюджете на 22026 год? С чего государство будет платить пенсии, когда в бюджете настоящая черная дыра в размере почти 20 миллиардов долларов? В новом видео на нашем YouTube-канале даем ответы на все эти вопросы:

800 млн от США на два года

400 миллионов долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы. Законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, предусматривающий рекордные расходы на национальную безопасность и сотни миллионов долларов на поддержку Украины. Законопроект предусматривает выделение на национальную оборону 901 миллиарда долларов. Документ также продолжает финансирование Инициативы о предоставлении помощи Украине в обеспечении безопасности на уровнев год на 2026 и 2027 финансовые годы.

Отметим, что Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует систему управления оборонными ресурсами с учетом опыта НАТО и стран ЕС. Этот документ был направлен на подпись главе государства еще в июле 2023 года.

💰 Украина почти четыре года держится только благодаря западному финансированию — по оценкам экспертов, в бюджете нашей страны около 70% составляют средства наших партнеров. По разным подсчетам страны Большой семерки и Евросоюза уже предоставили Украине около 300 млрд долларов финансовой помощи. Также был согласован кредит для Украины в размере 50 млрд долларов под залог будущих доходов от замороженных активов рф.

Какая судьба ждет замороженные активы и на что может рассчитывать Украина, Finance.ua разбирался в новой статье:

Комплексная пенсионная реформа

В списке требований Международного валютного фонда к Украине появились новые пункты, касающиеся пенсионной системы. Украинское правительство обязалось при поддержке МВФ и Всемирного банка разработать комплексную пенсионную реформу, охватывающую все компоненты системы. Кроме того, правительство должно воздержаться от введения новых специальных пенсий или привилегий, снижения пенсионного возраста и принятия нового законодательства, которое бы создавало дополнительные условные пенсионные обязательства без обеспечения финансовыми ресурсами.

Тарифы на электроэнергию

Кабмин принял решение , направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии. Как пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, эта составляющая существенно влияет на общую стоимость электроэнергии для всех потребителей.

📢 «Мы изменили механизм, по которому „Укрэнерго“ может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах — по более прогнозируемым и зачастую более низким ценам», — отметила Свириденко.

Как сообщают аналитики GMK Center, украинские цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» (РСВ) не уступают европейским и выше, чем средние по Европе.

Первый почтомат Укрпочты

Укрпочта запустила первый почтомат в Киеве. Он размещен на Майдане Незалежности. До конца 2025 года планируется установка 100 модулей. Среди них 70 в Киеве и 30 в Одессе. Укрпочта планирует приступить к масштабированию сети уже в следующем году.

В Укрпочте также напомнили , на что можно потратить 1000 грн «зимней поддержки» в отделениях.

Курс гривны в ноябре

В Национальном банке сообщили , что ситуация на валютном рынке в ноябре оставалась стабильной. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту почти не изменился по сравнению с октябрем. Средний официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб на 1.1%. Ослабление по отношению к евро составило 0.4%.

Со своей стороны член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что в первые дни второй зимней недели рынок будет работать в режиме баланса спроса и предложения от экспорта и импорта.

📢 «В середине недели возможны более заметные колебания, а ближе к завершению торгового периода возможны сценарии как умеренного ослабления на фоне повышенного спроса на валюту, так и умеренного укрепления при стабилизации валютных потоков. Однако геополитические события и изменения рискового аппетита на мировых рынках могут мгновенно изменить направление движения курса», — отмечает Золотько.

