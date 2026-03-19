День финансов: учетная ставка, выплаты в апреле, страхование военных рисков Сегодня 17:40

В четверг, 19 марта, Нацбанк принял решение по учетной ставке, а также стало известно, кто в апреле получит 1500 грн.

Учетная ставка

Правление Нацбанка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. НБУ откладывает дальнейшее смягчение процентной политики из-за рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

Кто в апреле получит 1500 гривен

Правительство запускает целевую поддержку пенсионерам и уязвимым категориям. Программа направлена ​​именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства с учетом уровня доходов.

Также в Украине запускают новый инструмент поддержки водителей — правительство приняло программу «Кешбэк на горючее».

Программа страхования военных рисков

Правительство расширяет программу страхования военных рисков. Теперь компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 млн грн. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, для остальной территории страны размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 млн грн

Удаленная работа

Делимся подборкой удаленных вакансий от robota.ua с позициями для рекрутеров, дизайнеров, маркетологов, разработчиков и не только.

📈Вопрос оплаты труда в государственном секторе всегда был одним из самых острых для украинского общества. С одной стороны, необходимость привлекать профессиональные кадры, с другой — ограниченные возможности бюджета в условиях войны.

Finance.ua разобрался, из чего сегодня состоит зарплата должностного лица, какие ограничения действуют в 2026 году и почему статистика иногда демонстрирует заоблачные цифры.

Состояние украинских миллиардеров

Война, смена рынков и юридические процессы существенно переформатировали список украинских олигархов.

Бронирование без предварительного аннулирования

На портале «Дія» появилась возможность заблаговременно продлевать бронирование работников, не нарушивших правила воинского учета. Услуга доступна для юридических лиц и их филиалов. Заявление может подать руководитель или подписант в ЕГР или уполномоченное лицо.

Цены на квартиры в Киеве (с ремонтом и без)

Стоимость жилья в Киеве продолжает расти. За последние полгода квартиры прибавили в цене еще 11% в долларах. Но спрос на жилье все же остается ограниченным из-за военных действий. Это видно из статистики ЛУН.

Новая высокоскоростная железная дорога

Министерство развития общин и территорий Украины провело встречу с делегацией Республики Корея по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства высокоскоростной железной дороги между Киевом и границей Украины.

А Испания в 2026 году выделит Украине 1 млрд евро военной помощи.

Обязанности украинцев, которые получат карту CUKR

После получения карты CUKR граждане Украины будут иметь право на государственные выплаты и другие виды пособий на тех же началах, что и другие иностранцы. Все детали — по ссылке.

