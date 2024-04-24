День финансов: транш от ЕС, клуб белого бизнеса, решение Сената США о помощи Украине — Finance.ua

День финансов: транш от ЕС, клуб белого бизнеса, решение Сената США о помощи Украине Сегодня 17:50

В среду, 24 апреля, о важных решениях союзников Украины и украинских парламентариев.

Сенат США одобрил помощь Украине. Сенат США Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Из них $60,8 млрд предусмотрено для Украины. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

США сразу выделят пакеты для удовлетворения немедленных потребностей ВСУ, а затем будут работать над долгосрочной стратегией Киева в борьбе против агрессии рф. Советник Белого дома Джон Кирби добавил , что после подписания президентом США Джо Байденом законопроекта о помощи Украинедля удовлетворения немедленных потребностей ВСУ, а затем будут работать над долгосрочной стратегией Киева в борьбе против агрессии рф.

Транш от ЕС. Европейская комиссия Европейская комиссия объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. В этом году Украина ожидает получить в рамках программы Ukraine Facility 16 млрд евро.

в июне 2024 года. В Министерстве экономики заявили , что Украина может получить транш от Еврокомиссии на 1,89 млрд евро

400 миллионов евро. Также Украина получит от Дании более

Ограничения для украинских мужчин за границей. Украина временно приостановила большинство консульских услуг для военнообязанных мужчин за границей. Представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер Украина временно приостановила большинство консульских услуг для военнообязанных мужчин за границей. Представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер заявила , что Евросоюз продолжит предоставлять временную защиту для украинцев, независимо от их пола или статуса.

Новые правила растаможки авто. В Украине В Украине внедрят онлайн-растаможку легковых автомобилей через «Дія». Она поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

процедуру продажи подержанных авто. Предприниматели, занимающиеся торговлей автомобилями, больше не должны регистрировать транспортное средство на себя. Пока этот законопроект приняли за основу. Также в Украине изменят . Предприниматели, занимающиеся торговлей автомобилями, больше не должны регистрировать транспортное средство на себя. Пока этот законопроект приняли за основу.

Клуб белого бизнеса. Рада Рада одобрила за основу законопроект о так называемом клубе белого бизнеса. Проект закона предлагает введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

Напомним, 27 декабря 2023 года в Украине была принята «Национальная стратегия доходов до 2030 года». Это дорожная карта реформирования налоговой и таможенной системы. Таким образом, нас ждут изменения, в частности, в налоговой системе. В новой статье расскажем, как планируют реформировать налоговую систему, что ждет ФЛП, и как это повлияет на инвестиционную привлекательность Украины:

Уровень учетной ставки. Большинство банкиров Большинство банкиров прогнозируют , что Нацбанк снизит учетную ставку на заседании в четверг с 14,5% до 14%. Среди банкиров звучат и более смелые оценки — до 13,5% и даже 13% годовых.

роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и впервые с IV квартала 2021 прогнозируют повышение качества кредитного портфеля. Кроме того, банки ожидают бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и впервые с IV квартала 2021 прогнозируют повышение качества кредитного портфеля.

бесконтактной цифровой картой с помощью смартфона или другого гаджета с NFC. Добавим, что украинцы все активнее идут по пути цифровизации. В прошлом году 62% украинцев оплачивали покупки с помощью смартфона или другого гаджета с NFC.

Оформление статуса УБД упростят. Народные депутаты Народные депутаты поддержали законопроект, значительно упрощающий процедуру оформления статуса участника боевых действий. Принятие законопроекта также улучшит процесс определения статуса и обеспечит защиту прав военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.

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