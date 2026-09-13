АЗС будут получать автоматические предупреждения о приближении вражеских дронов Сегодня 15:22

российские войска существенно усилили атаки на автозаправочные станции в Украине. В ответ правительство готовит новые меры безопасности, в частности, систему автоматического оповещения о приближении российских беспилотников.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

На АЗС обустроят дополнительную защиту

По его словам, под удары в последние дни попадали АЗС в Киеве и на международных автомобильных трассах.

Чтобы усилить защиту работников и клиентов и обеспечить стабильную работу заправок, правительство провело срочное совещание с представителями топливного рынка.

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К обсуждению присоединились представители Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.

Участники встречи обсудили усиление защитных сооружений для наземной инфраструктуры, а также обустройство укрытий на территории автозаправочных комплексов.

АЗС будут получать автоматические предупреждения о дронах

Отдельное внимание было уделено новой системе предупреждения о дронах. Она должна автоматически отслеживать направление движения беспилотников и оперативно уведомлять автозаправочные комплексы о приближающейся воздушной угрозе.

После тестирования системы на АЗС ее планируют масштабировать на других сферах бизнеса.

«Министры получили задачу максимально ускорить этот процесс», — подчеркнул Корецкий.

В ходе встречи также проанализировали ситуацию с запасами нефтепродуктов и ценами на топливо.

Правительство связывает потенциальный рост стоимости, в частности с изменениями на мировом рынке нефти на фоне событий на Ближнем Востоке и перебоев со снабжением.