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АЗС будут получать автоматические предупреждения о приближении вражеских дронов

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российские войска существенно усилили атаки на автозаправочные станции в Украине. В ответ правительство готовит новые меры безопасности, в частности, систему автоматического оповещения о приближении российских беспилотников.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

На АЗС обустроят дополнительную защиту

По его словам, под удары в последние дни попадали АЗС в Киеве и на международных автомобильных трассах.
Чтобы усилить защиту работников и клиентов и обеспечить стабильную работу заправок, правительство провело срочное совещание с представителями топливного рынка.
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К обсуждению присоединились представители Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.
Участники встречи обсудили усиление защитных сооружений для наземной инфраструктуры, а также обустройство укрытий на территории автозаправочных комплексов.

АЗС будут получать автоматические предупреждения о дронах

Отдельное внимание было уделено новой системе предупреждения о дронах. Она должна автоматически отслеживать направление движения беспилотников и оперативно уведомлять автозаправочные комплексы о приближающейся воздушной угрозе.
После тестирования системы на АЗС ее планируют масштабировать на других сферах бизнеса.
«Министры получили задачу максимально ускорить этот процесс», — подчеркнул Корецкий.
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В ходе встречи также проанализировали ситуацию с запасами нефтепродуктов и ценами на топливо.
Правительство связывает потенциальный рост стоимости, в частности с изменениями на мировом рынке нефти на фоне событий на Ближнем Востоке и перебоев со снабжением.
В то же время власти планируют упростить логистику для поставщиков горючего. В частности, речь идет о железнодорожных перевозках и упрощении таможенных процедур для бензовозов по аналогии с механизмами, применявшимися в 2022 году.
По материалам:
Слово і Діло
АЗСГорючее
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