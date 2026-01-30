День финансов: ТОП-5 CRM-систем, программа «СвітлоДім», обновление страхования бизнеса Сегодня 17:40

В пятницу, 30 января, правительство усовершенствовало механизм страхования имущества бизнеса, а Кабмин определил новые правила парковки для водителей с инвалидностью.

Страхование бизнеса от военных рисков

Правительство усовершенствовало механизм страхования имущества бизнеса от военных рисков, который заработал с 1 января 2026 года. Рассказываем, что именно изменилось.

В то же время в Украине растет количество забронированных. В Минэкономики объяснили, как это влияет на экономику.

При этом денежное довольствие военных проверят: о чем идет речь — читайте здесь.

Проблемы бизнеса в Украине

Налоговые проверки остаются ключевой проблемой для бизнеса в Украине. Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования «Налоговый индекс» за 2025 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией. 63% опрошенных назвали законодательство удовлетворительным, 23% — неудовлетворительным, и только 14% считают его качественным.

Программа «СвітлоДім»

Правительство выделило 800 млн грн из резервного фонда на финансирование первого этапа программы «СвітлоДім». Программа позволяет жителям многоквартирных домов получить от 100 до 300 тысяч гривен на автономное энергетическое оборудование. Кто может получить — по ссылке.

Средняя зарплата выросла

Как сообщает Государственная служба статистики, это на В декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн.Как сообщает Государственная служба статистики, это на 13,8% больше чем в ноябре 2025 года.

Колебания курса гривны

Ослабление гривны в конце декабря 2025 года и в январе 2026 года было обусловлено преимущественно сезонными и ситуативными факторами. В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой и устойчивой.

Как рассказал эксперт Тарас Лесовой, первые недели февраля могут стать для валютного рынка периодом спада напряжения и возвращения к более прогнозируемой динамике.

Новые правила парковки

Кабмин одобрил проект закона, который устанавливает, кто и каким образом может пользоваться парковочными местами для лиц с инвалидностью. Основные изменения здесь

Покупка и аренда комнат в Украине дорожает

В декабре 2025 года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составила 4 тыс. грн, что на 14% больше, чем в конце 2024 года. Количество объявлений уменьшилось на 5% , а количество откликов — на 12%.

Также стало известно, где цены на новые квартиры растут быстрее.

Карьера в ІТ в 2026

В 2025 году количество вакансий без требований к опыту выросло почти на 20% по сравнению с 2024 годом. Несмотря на увеличение предложений для начинающих, общее количество наймов не возросло пропорционально.

