День финансов: ТОП-3 устойчивых банков Украины и лучших депозитов, ТОП-10 интересных вакансий — Finance.ua

День финансов: ТОП-3 устойчивых банков Украины и лучших депозитов, ТОП-10 интересных вакансий
В понедельник мы разбирались, что изменится в Украине с 1 апреля. А также в новой статье исследовали, какие банки в апреле 2024 года дают самый лучший кешбэк:
Комбинация карт для максимального кешбэка в апреле
FinAwards
ТОП-3 устойчивых банков Украины. Победителем в номинации «Устойчивый банк» стал УкрСиббанк. К слову, банк получает это звание уже второй год подряд. «Серебро» в номинации присудили Креди Агриколь Банк. А «бронзовым» призером оказался Райффайзен Банк, который к 2022 году пять лет подряд занимал первую строчку на пьедестале устойчивых банков.
Тройка самых лучших депозитов. Победителем в номинации по итогам голосования стал АО «КБ «Глобус» и его депозит «Накопительный». «Серебро» получил депозит от monobank (Universal Bank).
Как росло количество микрокредитов за 2023 год. За 2023 год было заключено 8 244 855 микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн.
Нацбанк будет публиковать статистические данные в евро. Национальный банк расширяет данными в евро и гривне публикацию основных таблиц статистики внешнего сектора Украины на странице официального Интернет-представительства НБУ. Такая практика согласуется с евроинтеграционным движением Украины.
Экономия резервов. Национальный банк Украины продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность. Об этом пишет глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Золото установило новый исторический рекорд. Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.
ТОП-10 интересных вакансий от украинских компаний. Студенты старших курсов, выпускники, начинающие специалисты — для таких категорий соискателей предлагает budni.robota.ua вакансии. Стартовые условия, которые предлагают работодатели стажерам, молодым специалистам, достойны вашего внимания.
Новые правила военного рекрутинга. Министерство обороны Украины ввело новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины, предусматривающий четыре этапа, пишет robota.ua.
Украинский бизнес оценил свою деятельность. В марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. В марте 2024 года ИОДА вырос до 52.0 с 47.5 в феврале, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).
- ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот.
- Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу касательно печатей и штампов.
Экспорт украинских IT-услуг стал расти. В феврале 2024 года объем IT-экспорта увеличился на 2% и составил 518 миллионов долларов. Украинской экономике это принесло на $10 миллионов больше по сравнению с январем. В то же время, эти показатели на 5,3% или же $29 миллионов меньше по сравнению с февралем 2023 года.
Поделиться новостью