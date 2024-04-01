Кабмін скасував застарілі вимоги до бізнесу стосовно печаток і штампів — Finance.ua

Кабмін скасував застарілі вимоги до бізнесу стосовно печаток і штампів Сьогодні 12:19 — Казна та Політика

Кабмін скасував застарілі вимоги до бізнесу стосовно печаток і штампів

Кабінет Міністрів вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність 15 постанов. Деякі з них були ухвалені ще в часи УРСР.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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«Рішення на виконання Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні уряд ухвалив на засіданні 29 березня 2024 року. Зокрема, з низки постанов Кабінету Міністрів України виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами», — сказано в повідомленні.

Як прокоментував рішення уряду заступник міністра економіки Олексій Соболев: «Уряд планомірно скасовує неактуальні норми, які лиш ускладнюють роботу бізнесу».

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Він розповів, що за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися. А цим рішенням Кабінет Міністрів привів урядові акти у відповідність до закону.

«А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність», — додав Соболев.

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Нагадаємо, раніше в рамках реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 — скасувати.

Довідка Finance.ua:

у 2023 році Міжвідомча робоча група з дерегуляції в Україні скасувала 50 непотрібних дозволів, ще 200 — планується скасувати 2024 року;

бізнес потребує пом’якшення валютних обмежень для виплати дивідендів нерезидентам та оплати послуг;



Україні потрібно знаходити нові джерела надходжень в державний бюджет, тому що підвищення податків для бізнесу призведе до падіння обороноздатності країни.



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