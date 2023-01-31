У Кабміні розпочали роботу над дерегуляцією: за які документи взялися насамперед — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Кабміні розпочали роботу над дерегуляцією: за які документи взялися насамперед

Казна та Політика
71
У Кабміні розпочали роботу над дерегуляцією: за які документи взялися насамперед
У Кабміні розпочали роботу над дерегуляцією: за які документи взялися насамперед
У Кабінеті міністрів стартувала робота міжвідомчої робочої групи з дерегуляції.
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«На першому засіданні розглядалися регуляторні інструменти, які перебували у сфері компетенції Мінекономіки. Виявилося, що 47% (майже кожну другу) ліцензію або дозвіл можна скасувати, а третину — оптимізувати, спростити або оцифрувати», — розповів нардеп.
Читайте також
При цьому частина чинних дозвільних документів перейшла до українського нормативно-правового поля ще з часів УРСР.
«Окремі регуляторні вимоги взагалі навіть звучать абсурдно, як от необхідність кожному підприємству узгоджувати „Інструкції про порядок збирання пилу у виробничих приміщеннях“ з Державною службою України з питань праці», — зазначив Гетманцев.
Читайте також
Він вважає, що необхідно швидко зробити «регуляторну гільйотину» за тими дозвільними процедурами, які перебувають у компетенції інших відомств.
За словами нардепа, у парламенті чекають оперативного подання необхідних законопроектів за підсумками роботи міжвідомчої групи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.