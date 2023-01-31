У Кабміні розпочали роботу над дерегуляцією: за які документи взялися насамперед — Finance.ua

У Кабміні розпочали роботу над дерегуляцією: за які документи взялися насамперед Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

У Кабміні розпочали роботу над дерегуляцією: за які документи взялися насамперед

У Кабінеті міністрів стартувала робота міжвідомчої робочої групи з дерегуляції.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«На першому засіданні розглядалися регуляторні інструменти, які перебували у сфері компетенції Мінекономіки. Виявилося, що 47% (майже кожну другу) ліцензію або дозвіл можна скасувати, а третину — оптимізувати, спростити або оцифрувати», — розповів нардеп.

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При цьому частина чинних дозвільних документів перейшла до українського нормативно-правового поля ще з часів УРСР.

«Окремі регуляторні вимоги взагалі навіть звучать абсурдно, як от необхідність кожному підприємству узгоджувати „Інструкції про порядок збирання пилу у виробничих приміщеннях“ з Державною службою України з питань праці», — зазначив Гетманцев.

Він вважає, що необхідно швидко зробити «регуляторну гільйотину» за тими дозвільними процедурами, які перебувають у компетенції інших відомств.

За словами нардепа, у парламенті чекають оперативного подання необхідних законопроектів за підсумками роботи міжвідомчої групи.

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