Мінекономіки готується скасувати цього року майже половину ліцензій і дозволів — Finance.ua

Мінекономіки готується скасувати цього року майже половину ліцензій і дозволів Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Мінекономіки готується скасувати цього року майже половину ліцензій і дозволів

В Україні цього року можуть скасувати 47% ліцензій та дозволів, що регулюють господарську діяльність.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко в Фейсбуці

«Ми продовжимо скасовувати архаїчні і застарілі ліцензії, дозволи та інші інструменти регулювання, а також цифровізувати та спрощувати ті інструменти, які справді потрібні для публічних політик. Для прикладу, Міністерство економіки готове цього року скасувати 47% ліцензій і дозволів», — йдеться в повідомленні.

Як зазначила Свириденко, відповідні домовленості були досягнуті під час першого засідання міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

Зокрема, пропонується скасувати дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн; погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного у газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), індивідуальні (разові ліцензії) в сфері експорту-імпорту тощо.

Надалі робоча група опрацює інструменти регулювання, що належать до сфери компетенції інших органів влади. На наступному засіданні вже планується розглянути регуляторні інструменти в сфері захисту довкілля та природних ресурсів.

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Укрінформ За матеріалами:

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