Цьогоріч в Україні скасували 50 непотрібних дозволів — Мінекономіки — Finance.ua
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Цьогоріч в Україні скасували 50 непотрібних дозволів — Мінекономіки

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Цьогоріч в Україні скасували 50 непотрібних дозволів — Мінекономіки
Цьогоріч в Україні скасували 50 непотрібних дозволів — Мінекономіки
За дев’ять місяців роботи Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції в Україні скасовано 50 непотрібних дозволів, ще 200 — планується скасувати наступного року.
Про це розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев в інтерв'ю Укрінформу.
«У нас є спеціальна Міжвідомча робоча група, її співочолюють наш міністр Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — разом ми переглядаємо всі регуляторні інструменти, які взагалі в країні існують, й аналізуємо їх доцільність. Ми вже проаналізували більше тисячі різних дозволів у різних галузях і бачимо, що потрібно скасувати як мінімум 250. За дев’ять місяців роботи цієї групи вже 50 непотрібних дозволів скасовано, і наступного року ми скасуємо решту», — зазначив заступник міністра економіки.
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Соболев зауважив, що дозволи скасовуються, якщо вони вже застаріли та в них зникає потреба, або дублюють один одного. Наприклад, подвійна реєстрація документів на вживані авто.
«Зараз ми робимо аудит інспекцій, що перевіряють бізнес — там також дублюються повноваження. У нас тридцять органів здійснюють понад 80 видів перевірок бізнесу. Буває так, що на одне підприємство приходять три різних органи зі схожими перевірками, тож підприємству буде простіше, якщо ці перевірки об'єднати», — сказав Соболев.
Як повідомлялося, міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції) розпочала роботу в січні 2023 року.
Торік державні органи виконали план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 64%. За останні два роки його реалізація пришвидшилась на 20%.
За матеріалами:
Укрінформ
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