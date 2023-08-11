Більшість документів у сфері будівництва пропонують скасувати або оптимізувати — Finance.ua

Більшість документів у сфері будівництва пропонують скасувати або оптимізувати Сьогодні 14:28 — Нерухомість

Більшість документів у сфері будівництва пропонують скасувати або оптимізувати

Майже 75% інструментів держрегулювання в сфері будівництва пропонується скасувати чи оптимізувати. Такі рекомендації ухвалила Міжвідомча робоча група (МРГ) з дерегуляції на засіданні 10 серпня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Наприклад, МРГ рекомендує скасувати надання дозволу на переобладнання і перепланування жилих будинків та приміщень у них, якщо не йдеться про втручання в несучі конструкції та інженерні системи. Нині такі дозволи видають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Також рекомендовано скасувати низку інструментів, що стосуються самочинно збудованих об'єктів, право власності на які визнав суд. Натомість, щоб гарантувати законність та безпечність таких будівель, пропонується запровадити вимоги щодо перевірки таких споруд на дотримання будівельних норм ще на стадії судового розгляду.

Окрім того, МРГ пропонувала оптимізувати та осучаснити:

Проектну документацію на будівництво;

Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації;

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

Рішення про присвоєння адреси об'єкту будівництва, об'єкту нерухомого майна;

Витяг з містобудівної документації;

Кадастрову довідку з містобудівного кадастру та ін.

Для чого це потрібно

Втілення рішення полегшить життя, як бізнесу, так і громадянам. Адже сьогодні відповідні дозволи та погодження мають отримувати, як юридичні, так і фізичні особи. Спрощення регуляторного поля в галузі будівництва та житлово-комунального господарства надзвичайно важливе в контексті повоєнної відбудови України.

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